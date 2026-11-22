Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La Fira Maker, que tiene por objetivo acercar la tecnología a la ciudadanía, cerró ayer su quinta edición. Ha sido la más grande hasta la fecha, ya que unas 6.000 personas se acercaron al Palau de Vidre entre el viernes y ayer para descubrir las novedades en robótica, IA o impresiones 3D de unos 40 expositores, así como para participar en multitud de talleres y experiencias inmersivas. “Es un espacio de participación e interacción, donde las personas pueden tocar y experimentar, en lugar de solo observar”, explicó el presidente de la asociación Makers Lleida, Alfons Calero. Destacó la visita de profesionales y aficionados de Barcelona, Zaragoza o València.