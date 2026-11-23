El ayuntamiento clausuró ayer un solar de las calles Roda d'Isàbena y Sant Hilari, al lado de la comisaría de los Mossos d'Esquadra, que hasta ahora se utilizaba como aparcamiento y retiró con la grúa municipal los vehículos que había estacionados en su interior.

El motivo de esta acción es que, según la Paeria, este espacio “nunca ha estado habilitado como aparcamiento y no reúne las condiciones para serlo”. De hecho, el consistorio instaló a principios de mes vallas para evitar que se aparcara en él, “pero no se respetaban, de modo que hoy [por ayer] se ha empezado a habilitar un cordón de tierra en el perímetro del solar para impedir el acceso de vehículos”, por lo que quedará cerrado salvo por un punto, donde se colocarán pilonas.

Recordó que colocaron un cartel indicando que a partir del día 20 no se podría aparcar, por lo que ayer retiraron los vehículos que había en su interior. En el solar está previsto construir el nuevo edificio campus de Salud de la UdL, la nueva unidad de Salud Mental del hospital Santa María y viviendas.

El Sindicat Autònom de Policia Mossos d’Esquadra, criticó esta acción porque el solar lo usaban agentes, personal del Santa Maria y vecinos para aparcar, y plantearon habilitarlo como parking gratuito.

Inversión de 520.000 euros en los caminos de l’Horta El consistorio ha destinado este año un total de 520.000 euros en la renovación, señalización y desbroce de los caminos de l'Horta. Así lo aseguró ayer el gobierno municipal, el mismo día en el que empezó los trabajos de mejora del tramo final del Camí de Vallmanya, que conecta la partida de Torres de Sanui con Alpicat. Los trabajos consisten en la renovación de la calzada, que se encuentra en mal estado. Sus restos se incorporarán a la base del camino para mejorar la consistencia del firme. También se utilizará grava para asegurar la correcta evacuación de las aguas, lo que permitirá alargar la vida útil de la calzada. Esta actuación forma parte de las inversiones para la mejora de los viales de l'Horta, que cuenta con un presupuesto de 45.000 euros. De hecho, la mejora de este tramo del Camí de Vallmanya es la primera de las 3 fases que se hará para renovarlo en su totalidad. Una renovación que la Paeria llevará a cabo en colaboración con la Generalitat.