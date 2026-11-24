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El hospital Arnau de Vilanova ha ahorrado 1.052 metros cúbicos de agua (un milión de litros) en menos de tres meses, gracias a la puesta en marcha de un proyecto de reutilización del agua de desecho de la planta de tratamiento para el servicio de hemodiálisis, que sirve para dar un segundo uso al volumen de agua que iba a parar a la red de saneamiento. El proyecto, impulsado por la dirección de Servicios Generales del hospital, consiste en recuperar el agua que se genera durante el proceso de purificación de la planta de tratamiento de la Unidad de Hemodiálisis (la ósmosis inversa), para conducirla hasta el circuito de almacenamiento destinado al riego y a los fluxores (los mecanismos de las cisternas de los lavabos). De este modo, el agua se reutiliza para los usos que no requieren de agua potable, reduciendo la necesidad de consumirla de la red municipal. Las estimaciones sitúan en unos 12,5 metros cúbicos diarios el volumen de agua recuperable, más de 3.000 anuales, lo que equivale a una piscina olímpica. Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de sostenibilidad ambiental del Arnau y en el compromiso con una gestión más eficiente de los recursos naturales. Además del ahorro hídrico, el proyecto contribuye a reducir la dependencia del suministro municipal.