Publicado por ELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

La asociación de familias (AFA) de la escuela “bressol” La Faldeta denuncia problemas para cubrir la falta de personal en el centro cuando hay bajas o faltan educadoras. “Es inaceptable que una sola profesora se haga cargo de más de 30 menores”, aseveró una de las madres e insistió en que son niños de entre 0 y 2 años, por lo que es necesaria una mayor atención. Por ello, piden más agilidad para cubrir las bajas del personal. Según explicaron, en cada clase, con una ratio de unos 30 alumnos aproximadamente, debería haber 1 educadora, más otra de auxiliar, “como en las escuelas municipales”, señaló otra de las madres. Sin embargo, en La Faldeta, la única escuela de Lleida que depende del departamento de Educación, con una clase de I0, tres de I1 y dos de I2, hay una sola profesora por aula y una auxiliar compartida entre todas las líneas. Asimismo, explicaron que, pese a que Educación concedió una plaza más al centro, esta aún no se ha cubierto. La presidenta del AFA aseguró que desde la asociación han seguido todos los procedimientos para solicitar más recursos, pero “el departamento se lava las manos y la Síndica de Greuges aún no nos ha respondido”, indicó. “Desde Inspección nos dijeron que la escuela podría cerrar varios días por la falta de personal”, lamentaron. Por otra parte, también destacaron que el servicio de acogida ha dejado de ser subvencionado por la Generalitat, al ser actividades fuera del horario lectivo. Esto añadieron, supone un incremento en la cuota, que ha pasado de 20 euros al mes a 50. “Si no te lo puedes permitir, no es posible conciliar el trabajo con la familia”, señalaron. Un portavoz del departamento señaló al respecto que el proceso para cubrir las bajas en las ‘bressol’ puede verse ralentizado por el hecho de que la persona adjudicataria tiene 24 horas para aceptar o rechazar la plaza. En Primaria o la ESO, este plazo es de una hora.