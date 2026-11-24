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La Paeria de Lleida ha aprobado definitivamente el proyecto de urbanización de la parcela de 2.903,17 metros cuadrados situada entre la avenida Torre Vicens y la escuela Països Catalans, en el límite entre Balàfia y el Secà. Se proyecta la construcción de un gran edificio residencial de 128 viviendas con cinco escaleras, así como una zona verde.

Se habilitará un camino paralelo a la avenida que conectará las viviendas con la escuela, se plantarán árboles y arbustos y también se adecuará una “gran plaza” con mobiliario urbano en el oeste del actual solar, que conectará la avenida con la rambla Corregidor Escofet. El camino tendrá un talud al lado con inclinación variable.