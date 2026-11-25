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Un solar de la calle General, una calle estrecha situada entre las plazas Paeria, Sant Joan y el Canyeret, acoge desde hace varios meses una chabola al lado de edificios antiguos y maleza y, para acceder a ellas, sus “inquilinos” usan una valla como escalera. Una situación que el jefe de la oposición en la Paeria y líder del PP, Xavi Palau, denunció como “el ejemplo más grave” de “un nuevo fracaso de las políticas del gobierno del PSC en Lleida, ante la persistencia y el empeoramiento de situaciones de infravivienda y asentamientos improvisados en diferentes puntos de la ciudad”. Palau señaló que su partido “ ya denunciamos hace un año” esta situación y lamentó que el gobierno “no haya sido capaz de solucionarlo”. Lo consideró “un símbolo de la forma de gobernar marcada por la improvisación, la falta de planificación y la incapacidad de dar respuestas”. También señaló la “responsabilidad directa” del alcalde, Fèlix Larrosa, y del teniente de alcalde Carlos Enjuanes afirmando que su gestión ha “convertido Lleida en la capital de los asentamientos improvisados”. Calificó de “inadmisible que haya personas viviendo en estas condiciones a 50 metros del ayuntamiento, o en cualquier punto de la ciudad”, por lo que reclamó una “intervención inmediata” para “inspeccionar el asentamiento y evaluar las condiciones de seguridad y salubridad y garantizar una alternativa habitacional digna a las personas afectadas y atención social individualizada”. También exigió un plan contra los asentamientos con un mapa y actuaciones con plazos concretos y “coordinación entre administraciones y entidades sociales”. En la avenida Tarradellas también hay varias chabolas, que la Paeria prevé desmantelar.