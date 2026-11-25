Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los docentes vuelven este jueves a la huelga. Los sindicatos USTEC, CGT, Intersindical, CNT, COS y la Assemblea Educativa han hecho un llamamiento a la movilización para reclamar más inversión, menos ratios y recursos para la escuela pública, inclusiva y en catalán. Esta vez habrá una única manifestación, en Barcelona. A partir de las 10.30 h saldrán columnas desde plaza Espanya y el Clot, que confluirán en la plaza de Tetuán. De allí saldrá la manifestación a las 12.30. Los sindicatos convocantes también reclaman "una negociación real" con el Departamento de Educación. La conselleria de Esther Niubó, a su vez, destaca el despliegue de los acuerdos firmados con Professors de Secundària, CCOO y UGT a finales del curso pasado para aplicarlos el 2026-2027.

Los sindicatos convocantes de la huelga exigen al Govern que cumpla los compromisos adquiridos con el sector, y reabra la negociación sobre las condiciones laborales y los recursos a los centros. Las organizaciones sindicales denuncian que las mejoras anunciadas por el departamento no se traducen "lo suficiente" en cambios "efectivos" en las aulas. Y reclaman reforzar las plantillas, reducir las ratios y desplegar una educación inclusiva con más recursos.

La protesta llega, pues, después de las movilizaciones y las negociaciones de los últimos meses que, según afirman, han permitido conseguir más dotaciones de personal y mejoras salariales, pero han dejado compromisos pendientes.

Así, cuestionan que el incremento de profesionales sea suficiente para atender el aumento del alumnado y de las necesidades educativas, y sostienen que algunos centros no han percibido ningún refuerzo o incluso han perdido recursos. En este sentido, reclaman un plan de choque que despliegue unas 20.000 dotaciones profesionales, con más personal de atención educativa, apoyo psicopedagógico y equipos psicosociales.

Las demandas

Las organizaciones sindicales que convocan la jornada de huelga del jueves reclaman blindaje y financiación de la educación pública, con un 6% del PIB para la educación, y un calendario vinculante. También exigen que no haya ningún cierre de grupos en la pública, una ampliación de la oferta pública, especialmente en la etapa 0-3, FP y enseñanzas artísticas y de régimen especial. "Dignidad" para el espacio 0-3, y blindaje legal del catalán como lengua vehicular, de aprendizaje, cohesión y acogida son otros de las peticiones.

Asimismo, reclaman un calendario para llegar a 15 alumnos en infantil y primaria y 20 en secundaria y postobligatoria. Además, exigen sustituciones desde el primer día y una plantilla suficiente para garantizar una atención educativa de calidad y el despliegue de las dotaciones de inclusiva con criterios transparentes, equitativos y vinculantes.

También apuestan para llegar a las 20.000 dotaciones calendarizadas, y una aplicación de las 35 horas con reducción lectiva y calendarización de la reducción de dos horas lectivas para el personal docente y PAE, destinadas a coordinación, preparación y seguimiento del alumnado.

Otras peticiones son la eliminación de barracones, amianto y deficiencias estructurales, con garantía de mantenimiento, accesibilidad y seguridad. Y también un plan urgente de climatización y adaptación de los centros a las temperaturas extremas y a los aguaceros.

Los sindicatos que convocan la huelga son los mismos que rechazaron, en junio, el acuerdo marco entre Educación y CCOO, UGT –que ya habían firmado el acuerdo de marzo– y Professors de Secundària, que se sumaron al pacto. Después de una consulta a los docentes, USTEC se desmarcó, tal como ya había hecho la CGT -USTEC y CGT son los dos únicos sindicatos de los convocantes que están representantes en la Mesa Sectorial con Educació-.

Servicios mínimos

El Departamento de Empresa y Trabajo ha fijado unos servicios mínimos de un docente por cada tres aulas en infantil, primaria y secundaria con motivo de la huelga educativa convocada para este jueves. También tiene que haber un miembro del equipo directivo por cada centro. En los centros de educación especial tiene que estar la mitad de la plantilla y a los jardines de infancia el 33%.

Con respecto al ocio educativo, se tiene que garantizar el 50% del personal de los servicios de comedor y cocina, de acogida, de las actividades extraescolares, de las casas de colonias y de la atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

A su vez, USTEC ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el TSJC contra los servicios mínimos de la huelga educativa de este jueves por "vulneración del derecho a huelga". A través de un comunicado de este miércoles, el sindicato mayoritario de educación ha argumentado que la impugnación se fundamenta principalmente por la duplicación de los servicios mínimos a infantil y primaria respecto de la huelga general del 11 de noviembre.

Ha criticado así que se pase de un docente por cada seis aulas a un docente por cada tres aulas, "sin una justificación suficiente" por parte del departamento de Esther Niubó. Además, USTEC también ha añadido que se han establecido servicios mínimos adicionales a secundaria sin diferenciar entre las etapas obligatorias y postobligatorias.

Educación defiende el despliegue de las medidas

De cara a la manifestación del sábado, desde el departamento de Educación recuerdan las medidas que han impulsado para el curso 2026-2027: 1.103 dotaciones docentes más que el curso anterior, llegando a la cifra de 85.052 dotaciones; 1.830 dotaciones profesionales más que al inicio del curso pasado (94.422 en total), y 2.141 dotaciones en total de aulas de acogida (por las 1.640 del curso pasado).

La conselleria de Niubó también recalca que los recursos han crecido por encima de las necesidades desde el curso 23-24. También que los profesionales dedicados a la inclusión han aumentado un 36,2%, y que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NESE) lo han hecho un 28,8%.

El departamento también remarca que se ha aprobado el incremento del complemento salarial específico en un 30%; que los docentes han percibido este 2026 unos 1.500 euros anuales más, y que, desde ahora hasta 2029, su salario mensual crecerá por encima de los 600 euros.

Asimismo, Educación también recuerda que se han invertido 257 millones de euros en centros educativos y 100 millones para obras de reforma, ampliación y mejora a través de los ayuntamientos, además de reivindicar el plan 'Actualiza clima' para climatizar todos los centros educativos de cara al 2030.

Educación también apunta la "reducción progresiva" de las ratios, con un nivel de 18,2 en Infantil (la ratio por ley es 25), de 22,03 en Primària (25 por ley) y 28,9 en Secundària (30), por término medio. Así como el "impulso" en las salidas y colonias escolares, con los 50 euros por persona y noche de pernoctación fuera del domicilio habitual en actividades educativas, entre otras medidas.