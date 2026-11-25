Publicado por ELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

La Escola del Treball ofrece este curso un Certificado Profesional (CP) para que los alumnos que quedaron fuera de sus tres ciclos de Formación Profesional (FP) de grado medio más demandados puedan cursarlos igualmente y obtener el título en el mismo tiempo que una FP.

Actualmente, un total de 60 alumnos están cursando la nueva alternativa, pionera en Lleida. Son 20 estudiantes por cada titulación disponible, que equivalen a los ciclos de Gestión Administrativa, de Actividades Comerciales y de Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Con aproximadamente un total de 60 plazas por ciclo, más de 30 solicitantes que se habían preinscrito se quedaron sin plaza.

“El objetivo es que las personas que no han entrado en su primera opción no abandonen y puedan seguir estudiando lo que realmente quieren”, aseguró el director de la Escola del Treball, Paco González. A los estudiantes que no pudieron acceder a los ciclos y se han inscrito a uno de las tres CP se les convalidará una parte del primer curso de FP. Así, en segundo tendrán que cursar las asignaturas pendientes de primero. Según explicó el director, el CP ofrece los mismos módulos que las unidades de competencia del ciclo correspondiente. “Es el mismo grado, pero adaptado en otro itinerario”, añadió.

Uno de los estudiantes del CP en Instalaciones Eléctricas, Arnau Abacín, explicó que quería estudiar electricidad, pero se quedó fuera del ciclo medio. “Estoy muy contento de poder obtener las mismas competencias a través del certificado”, señaló.

González indicó que desde la escuela no descartan ampliar el certificado a otros de sus ciclos. No obstante, aseguró que se hará, siempre y cuando el centro tenga posibilidad y unas instalaciones suficientes para acoger a más alumnos.

Aprueba una reducción de las ratios en Infantil y Bachillerato El Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto que reduce a la mitad el número de bebés y niños que atienden las educadoras en las escuelas infantiles en primer ciclo (0-3 años). Se establece un máximo de 4 bebés por educadora en las aulas de menos de un año, 6 en las de uno a dos y 8 en las de dos a tres. En el segundo ciclo de educación infantil, de 3 a 6 años, fija un máximo de 20 por docente frente a los 25 actuales. La reducción en el primer curso de Infantil entrará en vigor el próximo curso y de forma progresiva para los siguientes cursos, con el objetivo de que en 2029-2030 esté plenamente implantado. Asimismo, la reducción a la mitad de los niños y niñas de 0 a 3 años supone, según la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles (PEEI), “la mayor bajada de la historia”, mientras que las escuelas privadas y concertadas alertaron ayer del riesgo de cierre “de cientos de centros”. Por otra parte, en Bachillerato la ratio máxima será de 30 alumnos, cuando ahora es de 35. En primero se aplicará en el curso 2029-2030, y en segundo, en el siguiente. También la rebaja en la FP básica a 15 y mantiene la actual de 25 estudiantes en grado medio y superior.

Plan piloto para crear un gestor administrativo en los centros El Govern acordó ayer la implementación de un plan piloto para crear la figura del gestor administrador en los centros educativos. Se trata de un programa temporal para desplegar la oficina virtual de gestión administrativa de los servicios territoriales en las direcciones de los centros y de los servicios educativos. El departamento de Educación señaló que la gestión administrativa y económica de escuelas e institutos ha experimentado un incremento progresivo en el volumen y en la complejidad de los procedimientos a lo largo de los últimos años. En este sentido, el programa tiene como objetivo que personal especializado asuma las gestiones presupuestarias y de contratación. De este modo, las direcciones de los centros podrán centrarse en el liderazgo pedagógico. La iniciativa se hará inicialmente en la provincia de Barcelona.