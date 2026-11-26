Publicado por S. COSTA D. Redactor de Local Creado: Actualizado:

Lleida arrancará la campaña de Navidad mañana por la tarde con el encendido de más de 20 kilómetros de luces repartidos por 124 calles, dos más que el año pasado, y 1.011 elementos decorativos repartidos en la vía pública, además de una quincena de árboles naturales y un extenso abanico de actividades culturales. "Somos una capital en plena transformación y la Navidad siempre es un momento especialmente mágico", ha dicho el alcalde, Fèlix Larrosa, en la rueda de prensa para presentar las actividades que han hecho este mediodía en la Paeria, que ha destacado que para este año han destinado más de un millón de euros en esta campaña.

Para este año el ayuntamiento ha querido dar un protagonismo especial a la plaza Sant Joan, que además de la pista de hielo será el escenario de un espectáculo 'candlelight', que es como se denominan los conciertos interpretados a la luz de las velas, que se celebrará el día 18 de diciembre y correrá a cargo de la Camerata Granados. Habrá tres sesiones: a las 18.00 horas, a las 18.45 y a las 19.30. En esta plaza también se ha instalado una bola decorativa de grandes dimensiones que tendrá varios efectos lumínicos y cambios de color. Por otro lado, también se ha renovado por completo el 'mapping' en la fachada de la Paeria. Se estrenará mañana aprovechando el encendido del alumbrado navideño y habrá 15 sesiones repartidas entre los días 4 y 11 de diciembre entre las 18.30 y las 20.30 horas. Por otro lado, la teniente de alcalde de Gestión de la Ciudad, Begoña Iglesias, ha destacado que este año habrá 2 kilómetros más de iluminación navideña, que estará encendida hasta el 6 de enero, y que mantienen la estrella de Navidad de La Suda y habrá más decoración de las fuentes ornamentales.

En materia de seguridad y movilidad, la teniente de alcalde de este ámbito, Cristina Morón, ha explicado que habrá un dispositivo especial de la Guardia Urbana en coordinación con los Mossos d'Esquadra y que habrá un refuerzo de 4 agentes por la mañana y 10 por la tarde en las zonas más concurridas de la ciudad, como por ejemplo el Eix Comercial, la Zona Alta, la rotonda de la Ll-11 y la avenida Miquel Batllori. También ha recomendado utilizar en la medida de lo posible el transporte público antes que el vehículo privado y ha advertido que la Urbana pondrá especial atención en las dobles filas y en que los vehículos no paren en las paradas de autobús, en las zonas de carga y descarga y en las plazas reservadas a personas con movilidad reducida. "Pedimos respeto y civismo", han dicho tanto Morón como Larrosa.

Por otro lado, la concejala de Cultura y Promoción de la Ciudad, Pilar Bosch, ha explicado que el tradicional mercado navideño de Santa Llúcia tendrá 32 paradas y estará desde el 3 al 24 de diciembre en el Pati de les Comèdies del Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) de 10.00 a 20.30 horas. En el entorno de la plaza de la Catedral también estará el Mercat de les Idees, con 31 paradas, mientras que el bus turístico recorrerá los principales atractivos de la ciudad del 5 de diciembre al 4 de enero. Bosch también ha destacado que habrá un trenecito que conectará el Eix con la Zona Alta, decoración floral y puntos de luz en la calle Cavallers y visitas guiadas y recorridos por los principales enclaves turísticos de Lleida. A nivel cultural, la concejala ha remarcado el extenso abanico de conciertos, actuaciones teatrales y espectáculos que se harán en el Auditori Enric Granados y la Llotja, destacando los shows del Mag Lari Ángel Martín o el concierto 'L'Essència del Nadal' del 18 de diciembre a las 19.00 horas.

Por su parte, el concejal de Educación y Juventud, Xavier Blanco, ha dicho que este año volverá a haber el espectáculo de 'La Factoria dels Reixos' en la Llotja y que han ampliado las sesiones de 12 a 15. Ha explicado que más de 14.000 personas podrán disfrutar de la actuación y que, actualmente, ya se han vendido más de 7.000 entradas. Asimismo, ha detallado que el Cucalòcum se celebrará del 27 de diciembre al 4 de enero en la Fira y que los niños de entre 8 y 13 años que quieran participar en la cabalgata de Los Reixos podrán presentar su solicitud en la Casa dels Gegants del 5 al 22 de diciembre.