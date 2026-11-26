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Unos 5.000 docentes en huelga han vuelto a manifestarse este jueves en Barcelona para reclamar más inversión y recursos y menos ratios en la escuela pública, según la Guardia Urbana. Después de la acción de esta mañana con la irrupción de un grupo de docentes en el Palau de la Generalitat para entregar una carta al presidente de la Generalitat, los sindicatos han reclamado a Salvador Illa y a la consellera Esther Niubó que se sienten a negociar con el comité de huelga para solucionar un conflicto que está “encallado”. La huelga de este jueves está convocada por los sindicatos USTEC, CGT, Intersindical, CNT y COS, con el apoyo de la Asamblea Educativa. La manifestación ha salido de la plaza Tetuan con lemas como ‘Contra la emergencia educativa seguimos en las calles!’.

A partir de las 10.30 horas han salido dos columnas desde la plaza Espanya y el Clot, que han confluido en la plaza de Tetuán, desde donde los docentes han partido en manifestación. La marcha ha coincidido con otra de Bombers y se han manifestado juntos desde Arc de Triomf hasta la rotonda de delante del zoo, donde se ha disuelto la manifestación. Un grupito de docentes, unas decenas, ha accedido hasta ante el Parlament.