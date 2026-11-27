Publicado por ELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

La Escola Oficial de Idiomes (EOI) acogió este jueves la XII jornada de la Associació de Directius de la Educació de les Terres de Lleida (ADSLL), un encuentro que reunió una cincuentena de directores y directoras de centros educativos del territorio con el objetivo de compartir experiencias, abordar los retos de la gestión educativa y ofrecer un espacio de formación.

La jornada contó con la participación de Paul Bryne, el secretario general de la European School Heads Association (ESHA), una organización que agrupa 41 organizaciones de directivos escolares de 31 países de toda Europa. Byrne impartió la conferencia “Líderes escolares conectados: redes, bienestar y cómo desenvolverse ante las noticias falsas”, en la que abordó el valor del liderazgo escolar, algunos de los desafíos actuales, como la Inteligencia Artificial o el hecho de que los estudiantes estén “bombardeados” de información.

Insistió en “la necesidad de enseñarles a ser consumidores críticos”. “Muchos estudios han demostrado que para obtener buenos resultados, un liderazgo excelente es una de las cosas más necesarias”, aseveró. El presidente de la ADSLL, Ramon Òscar Torrelles, destacó que la jornada es una “oportunidad para enriquecernos profesionalmente”.