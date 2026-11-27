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La Policía Nacional ha desarticulado un negocio de venta fraudulenta de citas para trámites de extranjería en Lleida. Los agentes han detenido a dos hombres, el propietario y un trabajador, que operaban desde un locutorio situado en la avenida Prat de la Riba del municipio. Varias personas presentaron denuncias estos últimos meses y la policía empezó la investigación de los hechos. Los implicados utilizaban herramientas informáticas y patrones de acceso masivo que saturaban el sistema de citas previas y acaparaban las horas disponibles. Después, ofrecían estas citas a otras personas a cambio de dinero.

Los acusados entregaban las citas previas a nombre de otras personas afirmando que se podían utilizar sin problema o las cancelaban el día anterior para reasignarlas a otra persona.

La policía ha detenido al propietario del locutorio y a un trabajador, familiar del primero. Están acusados de implicación en delitos de estafa y falsedad documental.