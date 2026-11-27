El ayuntamiento llevará a cabo a partir de la próxima semana una serie de medidas para ahuyentar a las bandadas de estorninos que desde hace unos días se concentran en diferentes puntos de la ciudad y cuyas heces dañan tanto el pavimento como el mobiliario urbano. Según informaron fuentes municipales, ya se han localizado varios puntos críticos en donde estas aves, que vuelan en bandadas de cientos de individuos, se instalan para dormir, como por ejemplo la Rambla Ferran y su entorno y la calle Doctora Castells en Cappont. Otros años también habían sido avistados por el Camp d'Esports, Ciutat Jardí y en los jardines del hospital Arnau de Vilanova.

El consistorio prevé ahuyentar estas aves con dos fórmulas. Por un lado, utilizarán halcones, que junto con las águilas son los depredadores naturales de los estorninos, para hacerlos huir de la trama urbana. En este sentido, el pasado verano el ayuntamiento introdujo crías de halcones en los tejados del Arnau de Vilanova y la Seu Vella para que hicieran de estos entornos su “zona de caza” a medida que lleguen la edad adulta, que suelen alcanzar al cumplir el primer año. Por otro lado, el ayuntamiento también instalará pantallas sonoras en los puntos críticos que ha detectado para que también ahuyenten a los estorninos. En este sentido, el pasado diciembre el Arnau de Vilanova utilizó una técnica diferente para espantar a las bandadas, dado que no podía utilizar medidas sonoras para no molestar a los pacientes del hospital. La alternativa fue utilizar rayos láser para asustar a los pájaros y que estos abandonaran los árboles de los jardines del hospital.

Cabe recordar que la presencia de estorninos en el Arnau obligó a su dirección a delimitar las zonas de paso de su jardín para evitar resbalones y desinfectar el espacio. Paralelamente, la Paeria lleva meses tomando medidas para controlar la población de palomas en Rambla Ferran y Doctora Castells.