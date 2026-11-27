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Los restaurantes Tófol y Ferreruela impulsan junto a los supermercados Plusfresc una propuesta de platos preparados basados en recetas tradicionales. Las nuevas preparaciones se podrán encontrar en un espacio llamado CuiNat del supermercado Sunka, el establecimiento emblema que la marca leridana tiene en Bisbe Ruano. El establecimiento ofrecerá al mediodía y a la tarde platos calientes, y más adelante añadirá la oferta refrigerada durante todo el día.