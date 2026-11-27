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Diario SEGRE ha activado una promoción especial de Black Friday que permite contratar la Suscripción Digital Mensual para Particulares por 1,99 euros, frente a su precio de venta al público habitual de 22,82 euros. La oferta, que ya se encuentra disponible en la tienda en línea , está pensada para facilitar el acceso a la información de proximidad y a los contenidos digitales del diario en condiciones ventajosas.

La modalidad promocional se aplica a un uso particular y establece un máximo de dos licencias por suscripción, permitiendo compartir la lectura dentro de un mismo entorno doméstico. Aunque la suscripción entra en vigor en el momento en que se hace efectiva la compra, la duración de la suscripción se establece en un mes natural a partir del día siguiente a la fecha de compra.

Qué incluye la suscripción digital mensual

Las personas que se acojan a esta promoción dispondrán de un paquete completo de servicios y contenidos informativos:

Acceso a todos los contenidos de la web y de la App de SEGRE

Lectura del diario y de los suplementos en formato digital

Contenido disponible en catalán y castellano

Newsletter personalizada cada mañana

Acceso a la hemeroteca digital (periódicos de los últimos días y contenido digital de los últimos años)

Alta en el Club de los suscriptores y carné del Club

Participación en sorteos exclusivos y acceso a promociones a precio reducido

Con esta campaña de Black Friday, SEGRE refuerza su apuesta digital acercando el periodismo local y territorial a nuevos lectores con una tarifa reducida y con la activación inmediata del servicio una vez formalizada la compra a través de la cesta de la tienda.