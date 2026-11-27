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El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha avalado que el Ayuntamiento de Lleida se quede los 88.192,31 euros de la garantía de que había depositado la empresa Flat Market para explotar comercialmente el antiguo Mercat del Pla, en el Centro Histórico. La concesionaria renunció en septiembre de 2019 al proyecto de convertir el edificio en un espacio gastronómico y de comercio de proximidad con ocho restaurantes, después de discrepar de las correcciones que le exigía la Comisión Municipal de Patrimonio Cultural para reformar el inmueble, catalogado por su interés histórico y arquitectónico. La empresa consideraba que las condiciones modificaban sustancialmente el proyecto inicial y comprometían la viabilidad económica.

El pleno municipal acordó resolver la concesión y quedarse la garantía el 27 de noviembre de 2020, con los votos a favor de ERC, Junts y el Comú de Lleida, los contrarios del PSC y las abstenciones de Ciutadadanos y el PP. Flat Market había sido la única empresa que se presentó al concurso y había obtenido una concesión de 20 años por convertir el antiguo mercado en un espacio gastronómico y de comercio de proximidad, con restaurantes, puestos de degustación, un mercado ecológico semanal y actividades culturales.

El conflicto surgió a raíz del informe de la Comisión Municipal de Patrimonio Cultural de junio de 2019. A pesar de considerar compatibles los usos propuestos con la arquitectura del edificio, el órgano reclamó cambios en el proyecto, como trasladar una fuente, replantear una terraza en la calle de Els Gramàtics y concretar mejor los elementos fijos y las instalaciones interiores. También pidió más detalle en la documentación presentada.

En un escrito de septiembre de 2019, la empresa comunicó a la Paeria que no podía ejecutar el proyecto en estas condiciones. Defendía que los cambios alteraban sustancialmente la concesión y comprometían la viabilidad, y que la resolución se tenía que hacer de mutuo acuerdo, sin perder la garantía.

El TSJC, sin embargo, considera que las correcciones de Patrimonio no modificaban sustancialmente la concesión, ya que la obligación de obtener el informe favorable antes de hacer reformas ya figuraba en los pliegos del concurso y había sido aceptada por la adjudicataria. La sentencia también señala que no hay pruebas que la rescisión se negociara de mutuo acuerdo y concluye que la renuncia unilateral constituyó un "incumplimiento culpable" de las obligaciones del concesionario.

Por este motivo, concluye que la Paeria actuó de acuerdo con la ley al resolver la concesión y acordar la incautación de toda la garantía definitiva, de 88.192,31 euros. La sentencia impone también a la empresa las costas del recurso, con un límite de 1.000 euros, y se puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.

Varios intentos de reactivación y un futuro como polo cooperativo

El proyecto gastronómico no era el primer intento de dar un uso estable al edificio. En 2013, la Paeria había adjudicado una concesión de 25 años para abrir un outlet de ropa, que funcionó entre en abril de 2014 y en marzo de 2017. Después del cierre, la concesionaria pidió rescindir anticipadamente el contrato y el equipamiento ha alternado periodos sin usos definidos con actividades puntuales.

El 10 de noviembre, el Govern anunció una subvención de 600.000 euros a la Paeria para convertir el Mercat del Pla en un polo cooperativo y de economía social y solidaria, con despachos, espacios de cotrabajo, una sala de formación y una polivalente. Las obras han salido a licitación por 612.928,50 euros y el Ayuntamiento prepara un concurso para adjudicar la gestión y dinamización.