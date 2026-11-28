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El Col·legi de l’Advocacia de Lleida abrió ayer una nueva convocatoria del Fondo solidario Àlex de Sàrraga, que este año cuenta con una dotación de 5.390 euros. La iniciativa, que lleva más de 20 años en funcionamiento, destina el 0,7% de la liquidación del presupuesto anual de la institución a organizaciones y entidades que trabajan en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la discriminación y la exclusión social. Las entidades interesadas en optar a las ayudas pueden presentar sus proyectos hasta el 11 de enero de 2027.