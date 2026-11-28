Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un presunto punto de venta fraudulenta de citas previas para trámites de extranjería, que operaba desde un locutorio situado en la avenida Prat de la Riba de Lleida. La operación, que se llevó a cabo los pasados 26 y 27 de octubre, se saldó con dos detenidos, de 37 y 25 años, por su presunta implicación en delitos de estafa y falsedad documental. La investigación se desarrolló durante los últimos meses a raíz de denuncias presentadas por ciudadanos que acudían a la comisaría de la Policía Nacional en Lleida. Los agentes recogieron cuatro denuncias, según ha podido saber este diario. Las pesquisas permitieron identificar un sistema de obtención y comercialización irregular de citas para llevar a cabo trámites oficiales de extranjería.

Según la investigación, los implicados utilizaban herramientas informáticas y patrones de acceso masivo que saturaban el sistema de cita previa y acaparaban la disponibilidad horaria. Posteriormente, ofrecían esas citas a terceros a cambio de cantidades de dinero. Fuentes policiales señalaron que no exigían la misma cantidad a los afectados, sino que dependía de la necesidad que veían que tenía el solicitante de obtener esta cita previa. De hecho, algunos llegaban a pagar la cantidad, pero nunca obtuvieron la cita después. Entre las prácticas investigadas figuraba la entrega de citas a nombre de otras personas, asegurando a los compradores que podrían utilizarlas sin problemas. En otros casos, obtenían citas a nombre de los clientes, que eran canceladas el día anterior para reasignarlas a otra persona, ocasionando un perjuicio a quienes habían pagado por este servicio. La operación culminó a finales de octubre con la detención del propietario del locutorio y de un trabajador, familiar suyo. Según la información recabada por los investigadores, al día siguiente de las detenciones el establecimiento permanecía cerrado y se encontraba en situación de traspaso.

Hace ya dos años, asociaciones denunciaron la existencia de un “mercado negro” de personas dedicadas a conseguir y vender estas citas para gestionar trámites de extranjería por precios de hasta 100 euros.