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La Guardia Urbana arrestó ayer a un hombre de 46 años en la calle de la Suda, en el Barri Antic, por un presunto delito de tráfico de drogas al hallarle unos 500 gramos de marihuana. Iba de copiloto en un coche que levantó las sospechas de los agentes, por lo que le dieron el alto. El conductor no tenía carnet y fue denunciado penalmente. Tras registrar el vehículo y encontrar la droga, el copiloto reconoció que era suya.

Por otra parte, la Urbana detuvo a otro hombre de 42 años por romper una orden de alejamiento hacia otro hombre.