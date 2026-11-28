Vehículos de autoescuela aparcados en una calle de Lleida durante una jornada extraordinaria de exámenes prácticos de conducir

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La Dirección General de Tráfico (DGT) ha convocado este sábado 785 exámenes en la segunda jornada extraordinaria de este mes, después de la de La Seu de Urgell el pasado 14 de noviembre. Han sido citados el 24% de todos los alumnos en lista de espera de la demarcación, y desde las 7.30 de la mañana y hasta las 18.30 se examinarán 605 alumnos para los permisos de turismo, 120 para el de camión, 46 para el de motos y 14 para los de autobuses. Esta convocatoria llega después de años de quejas y de pedir a más profesionales en toda Cataluña.

Unos 785 aspirantes de 28 autoescuelas se evalúan del examen práctico de conducir en Lleida y Torrefarrera (Segrià) este sábado durante una convocatoria extraordinaria que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha previsto en un plan de choque para reducir la lista de espera de alumnos. Se trata de la segunda jornada de pruebas excepcional a Ponent este año, después de la celebrada el 15 de mayo en la capital del Segrià.

En esta ocasión, sin embargo, se examinan más del doble de aspirantes que en mayo. Concretamente, se evalúan 605 personas para obtener el permiso de conducir de turismo, 120 de camiones, 46 de moto y 14 de autobús. Para realizar los exámenes, la DGT ha movilizado a un total de 45 examinadores, la mayoría de otras prefecturas de tráfico.

En la jornada de este sábado, la DGT ha aumentado la capacidad de pruebas prácticas del examen de conducir. Mientras que en el mes de mayo realizaron los exámenes un total de 315 personas, este sábado lo han hecho unas 785, lo cual supone 470 aspirantes más.

"A diferencia del mes de mayo, para esta segunda convocatoria nos han avisado con un mes de antelación, cosa que nos ha permitido formar y practicar con los alumnos con bastante tiempo", ha dicho la presidenta de la Asociación de Autoescuelas de Lleida, Raquel Castro.

La lista de espera para presentarse al examen práctico de conducir en las comarcas de Lleida oscila entre los 3 y 4 meses, según Castro, quien ha atribuido la falta de una plantilla estable de examinadores a esta acumulación de aspirantes. En este sentido, ha considerado que las convocatorias extraordinarias "no solucionan un problema estructural que dificulta la evaluación de alumnos de manera continuada". Asimismo, Castro ha apuntado a "problemas internos de la jefatura" como el motivo de la inestabilidad del número de evaluadores.

Por todo ello, la que también es directora de la autoescuela Trailer de Mollerussa ha dicho que la situación "desmotiva" a los alumnos, los cuales "necesitan" sacarse el carnet de conducir para trabajar y "tampoco es compatible desde el punto de vista empresarial para las autoescuelas, que tienen que pagar las nóminas de los profesores y los gastos," ha sentenciado.

La jornada de exámenes ha empezado a las siete y media de la mañana y se alargará hasta las seis y media de la tarde. A diferencia de la convocatoria extraordinaria del primer semestre, este sábado también se incluye como espacio de examen el polígono industrial del municipio de Torrefarrera. En Lleida, la zona de pruebas se lleva a cabo en la calle Til·lers, el espacio de aparcamiento de Bomberos, al polígono industrial El Segre y a la zona del Mercado Central del polígono de los Frailes.

La convocatoria ha comportado el desplazamiento extraordinario de examinadores para incrementar la capacidad habitual de realización de pruebas, que ha contado con la colaboración de los Ayuntamientos de Lleida y Torrefarrera para habilitar varios espacios en el municipio para llevar a cabo los exámenes.

Un vehículo circulante en el marco de un examen práctico de conducir en LleidaACN

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Un profesor enseña el motor de un coche de autoescuela a sus alumnosACN

Letrero de un coche de autoescuelaACN

Hilera de coches de autoescuela aparcados en una calle de LleidaACN