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Hasta 326.300 leridanos están llamados a votar mañana en las decimoséptimas elecciones a las Cortes Generales en democracia. Son 9.076 electores más que los de julio de 2023, cuando se celebraron los últimos comicios estatales. Los votantes tienen en sus manos la elección de cuatro diputados y cuatro senadores por Lleida, ocho escaños que en la última legislatura han ocupado representantes del PSC (dos diputados y tres senadores); ERC (una diputada y una senadora) y Junts (un diputado). Sin embargo, al Congreso optan 10 candidaturas y al Senado, seis.

La administración del Estado ha repartido en los últimos días 1.124 urnas (y casi 200 más de refuerzo) en 562 mesas electorales emplazadas en 313 colegios electorales en las comarcas de Lleida, 41 de ellos en la capital. Se les suman, para cumplir el mandato constitucional sobre el sufragio (debe ser secreto, además de universal, libre, igual y directo), 500 cabinas electorales.

Voto bilingüe, trilingüe en Aran

Para ejercer el voto, la subdelegación del Gobierno ha encargado imprimir hasta 3.700.000 papeletas bilingües para el Congreso de los Diputados, de fondo blanco, donde figuran las 10 candidaturas por Lleida, mientras que para el Senado ha imprimido 370.000 papeletas bilingües en color sepia ya que en este caso son únicas e incluyen las seis candidaturas leridanas. En la Cámara Alta, las listas son abiertas y bloqueadas, lo que supone que el votante puede optar por hasta tres candidatos de distintas formaciones. En la Val d’Aran, todo el material se ha editado en tres idiomas (aranés, catalán y castellano) e incluye 120.000 papeletas blancas para el Congreso y 12.000 papeletas color sepia para el Senado.

Despliegue policial

El dispositivo electoral incluye además en Lleida 70 efectivos de la Policía Nacional (40 en Lleida ciudad, 14 en La Seu d’Urgell y 16 en Les), además de 168 efectivos de la Guardia Civil que deben velar por la seguridad durante la jornada.

Los Mossos desplegarán también el dispositivo especial URNA 2026, que movilizará a 8.500 efectivos (5.500 agentes de los Mossos, y unos 3.000 efectivos de las Policías Locales, Guardias Urbanas, Policías Municipales y Vigilantes Municipales) para los 2.674 colegios electorales de Catalunya.