Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La clínica Mi NovAliança inaugurará el próximo lunes su nuevo edificio de consultas externas en el histórico edificio del antiguo Frontón de la avenida Prat de la Riba número 83. Situado a pocos metros de su hospital actual, el grupo adquirió el edificio hace más de un lustro y lo ha reformado íntegramente para ganar 1.300 metros cuadrados de actividad médica y 1.200 de parking para los usuarios, que abrirá el miércoles 9 de diciembre. Clínicas Mi celebra que con esta apertura se consolida “como el grupo hospitalario privado de referencia en la ciudad y en toda la demarcación”.

El espacio incorpora 26 nuevas consultas de alta especialización “concebidas para ofrecer una atención médica de vanguardia, más ágil y próxima, optimizando los circuitos y los recursos para adaptarse a las necesidades de pacientes y profesionales”, subraya el grupo. El centro incorpora soluciones tecnológicas avanzadas destinadas a reducir el tiempo de espera, agilizar los procesos administrativos y asistenciales y mejorar el confort durante la visita médica. El presidente ejecutivo y CEO de Clínicas Mi, Gaby Masurroll, explica que “no es solo un centro más amplio y moderno, sino un espacio pensado para acompañar mejor a nuestros pacientes y sus familias, manteniendo intacta la vocación de servicio y proximidad que nos define”.

Estos nuevos equipamientos se suman al hospital ubicado en los números 79-81 de la misma avenida, con una superficie de 7.000 m2. Dispone de 43 habitaciones individuales (5 de ellas destinadas exclusivamente al área de Pacientes Semicríticos), así como seis quirófanos generales, dos salas de partos, dos quirófanos de cirugía menor (donde se pueden practicar endoscopias) y 14 boxes para la unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria. Asimismo, el grupo cuenta con un edificio de consultas externas de 2.000 m2 en el Passatge de La Premsa 5, con un total de 44 consultas que, sumadas a las del nuevo edificio, alcanzan un total de 70.

El vínculo de Clínicas Mi con la ciudad se remonta a 2016, cuando adquirió el emblemático hospital de Prat de la Riba, que hasta entonces era propiedad de Divina Pastora.