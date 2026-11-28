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El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalado que el ayuntamiento se quede los 88.192,31 € de la garantía que había depositado la empresa Flat Market para explotar comercialmente el Mercat del Pla. La concesionaria renunció en 2019 al proyecto de convertir el edificio en un espacio gastronómico y de comercio de proximidad con 8 restaurantes, tras discrepar con las correcciones que el ayuntamiento le exigía para reformar el inmueble, que está catalogado. El pleno acordó resolver la concesión y quedarse la garantía el 27 de noviembre de 2020.