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Un hombre y una mujer han sido hallados muertos este domingo en su domicilio en Lleida. Según el Bombers de la Generalitat, en el domicilio había altas concentraciones de monóxido de carbono. Los servicios de emergencia han recibido el aviso del servicio de apertura de vivienda a las 16.17 horas a requerimiento de familiares de la pareja. Al entrar, los detectores de gases han indicado lecturas altas de monóxido de carbono y los bomberos han procedido a ventilar. Los dos cuerpos sin vida han sido localizados en una habitación.

Durante la revisión del domicilio, los bomberos han detectado fuego mortecino en un material aislante del techo del primer piso y se ha procedido a detectar y enfriar los puntos con temperatura. La combustión ha seguido causando concentraciones altas de gases en el espacio afectado durante horas.

En el operativo de emergencias han tomado parte efectivos de la Guardia Urbana de Lleida, del Sistema de Emergencias Médicas, que ha proporcionado apoyo psicológico a los familiares de las víctimas, y Mossos d'Esquadra, que se ha hecho cargo de la investigación del siniestro.