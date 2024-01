El juez de la trama rusa del 'procés' abre la puerta a imputar a Puigdemont por traición

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El juez Joaquín Aguirre, que instruye el llamado ‘caso Volhov’, prorrogó ayer seis meses la investigación, que vincula al expresident Carles Puigdemont con una supuesta trama rusa para favorecer la independencia de Catalunya. El magistrado abre la puerta, aunque no lo menciona en el escrito, a imputar por alta traición a Puigdemont y a sus colaboradores, un delito que les impediría acogerse a la futura ley de amnistía.

Un día antes de que el Congreso vote hoy el texto final de la ley de amnistía, Aguirre asegura haber encontrado “estrechas relaciones” entre algunos investigados del entorno del expresident, como el jefe de su oficina, Josep Lluís Alay, o el empresario Víctor Terradellas con “individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana, algunos de ellos mientras ocupaban cargos diplomáticos o relaciones con los servicios secretos rusos”. Para el juez, de la instrucción de la pieza separada del “caso Volhov” sobre los supuestos contactos en Rusia para el procés se desprenden inicios de que el entorno de Puigdemont trabajó para desarrollar una “legislación propia sobre las criptomonedas adecuada a los intereses rusos” y de que su entorno llegó a reunirse con “los más altos capos de la mafia rusa”. Según el juez, de unos mensajes que Víctor Terradellas intercambió con J.B.S., supuesto intérprete y enlace con Rusia, a principios de 2018 se desprende que los contactos en el Kremlin “debían ser de muy alto nivel” porque se “intuye” que el exdirigente de CDC sabe que va a empezar la invasión de Ucrania por Rusia.Paralelamente, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decidió alargar seis meses más la instrucción de la causa del Tsunami Democràtic, en la que investiga a Puigdemont y a la dirigente de ERC Marta Rovira por terrorismo. En un auto, el magistrado apuntó a que los investigados deben serlo por este delito, ya que crearon una estructura estable y jerarquizada para “subvertir el orden constitucional” mediante la movilización masiva. Fuentes del PSOE interpretan como una ingerencia política los últimos movimientos de García Castellón y Aguirre con respecto a los causas de Tsunami y Volhov.La portavoz de ERC, Raquel Sans, sostuvo que “la represión no dependerá de la amnistía, ya lo veíamos con las invenciones de García Castellón”, y el juntista Eduard Pujol aseguró que el “todo a cien de excesos judiciales” contra el independentismo “no ha acabado”.

Esquerra y Junts presionan para mejorar la amnistía

ERC y Junts apuraban ayer las negociaciones con el PSOE para quitar toda alusión al terrosimo en la ley de amnistía y garantizar que ningún implicado en el procés quede fuera de la medida. El texto final de la norma se votará hoy en el Congreso, y la portavoz de los republicanos, Raquel Sans, aseguró que la redacción de la ley es “la mejor posible”. Pero alertó de la “represión judicial” que pueda recibir la medida y aseguró que seguían las conversaciones sobre las enmiendas vivas de la ley. De su lado, Junts avisó que “por ahora no hay acuerdo” y seguía negociando con el PSOE porque no veía blindada la amnistía. Junts cree que habría que eliminar por completo la excepción de los delitos de terrorismo, un punto que los socialistas aseguraban que no quieren cambiar. Además, los juntistas pretenden incluir en la amnistía los delitos de traición y relativos a la defensa nacional, tras la decisión del juez del ‘caso Volhov’ que podría afectar a Puigdemont.Con todo, el diputado del PSOE José Zaragoza descartó que de momento los socialistas voten a favor de las enmiendas vivas de ERC y Junts a la amnistía. Mientras, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, arremetió contra Pedro Sánchez por llamar “fachas” a millones de “compatriotas” que no entienden la “sumisión” de su Ejecutivo a los independentistas. Afirmó que “España no va a amnistiar al PSOE”.