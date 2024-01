España mantiene su apoyo a la agencia de la ONU en Gaza

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció ayer que España mantendrá la financiación a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), en el ojo del huracán tras conocerse que algunos de sus trabajadores habrían podido participar en el ataque terrorista de Hamás contra Israel. “No modificaremos nuestra relación con UNRWA aunque seguimos de cerca la investigación interna y el resultado que pueda arrojar por los actos de una decena de personas de las alrededor de 30.000” que trabajan para esta agencia, recalcó, defendiendo que se trata de un organismo “indispensable para aliviar la situación humanitaria”.

El Gobierno español hizo contribuciones voluntarias a la UNRWA por valor de 18,5 millones de euros en 2023, incluidos 10 millones aprobados en diciembre, tras la decisión de triplicar la ayuda de cooperación y humanitaria a Palestina. En cambio, dieciséis países han congelado sus aportaciones a UNRWA (entre ellos EEUU, Canadá, Reino Unido y Países Bajos), mientras que otros se muestran cautelosos y están a la espera de que se aclaren las denuncias contra la agencia de la ONU.Por su parte, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo que la ayuda a la UNRWA va a estar supeditada a la investigación abierta. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a la comunidad internacional que no suspenda su apoyo a la agencia, ya que “los presuntos actos horrendos de esos empleados deben tener consecuencias”, pero también hay “decenas de miles de personas” que trabajan para ella y que no deben ser penalizadas.En otro orden de cosas, el representante de Irán ante la ONU, Amir Saed Irwani, aseguró que Teherán “no tiene nada que ver” el ataque con dron contra una base de EEUU en Jordania, que el domingo acabó con la vida de tres soldados estadounidenses. Aseguró que “los grupos de resistencia de la región no reciben órdenes” de Teherán.

Millones de palestinos dependen de la ayuda de la agencia, hoy en el ojo del huracán