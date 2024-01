Junts bloquea la ley de amnistía para forzar al PSOE a negociar enmiendas

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Los diputados de Junts votaron ayer en contra de la aprobación de ley de amnistía en el Congreso, provocando que no contara con el apoyo suficiente para seguir con su tramitación. La norma volverá a la Comisión de Justicia, donde hay margen para negociar con el PSOE enmiendas para blindar “todas las causas” contra el “procés”.

La amnistía tendrá que esperar. El proyecto de ley encalló ayer en el Congreso de los Diputados debido a las diferencias entre PSOE y Junts, que reclamaba el blindaje total frente a las acusaciones de terrorismo y el perdón de los delitos de traición. El “no” con el que amenazaron los de Carles Puigdemont se acabó cumpliendo e impidió que la norma contara con la mayoría absoluta necesaria para seguir adelante y pasar a su tramitación en el Senado. El texto volverá ahora a la Comisión de Justicia, donde se reabrirá la posibilidad de negociar cambios. El plazo podría limitarse a quince días al tramitarse la ley por vía urgente. En cualquier caso, la entrada en vigor de la medida de gracia se podría atrasar, como mínimo, hasta finales de mayo. La ley fue apoyada por 171 diputados, insuficientes para superar al bloque del ‘no’ formado por PP, Vox, CC y UPN al que se unió Junts y que sumó 179 votos.

Junts confía en que el PSOE ceda en sus enmiendas clave, con las que pretende amnistiar todos los delitos de terrorismo relacionados con el procés, aunque los socialistas insisten en que no piensa modificar el proyecto actual. “La ley entró impecable y constitucional a esta cámara y así saldrá”, advirtió el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Junts afirmó que su oposición a la ley se debe a que no fue lo que se pactó para investir a Pedro Sánchez, ya que, para ellos, el texto “tiene agujeros que la Justicia prevaricadora española puede aprovechar para dejar la ley en papel mojado”. “No podemos participar en dejar a todo el independentismo catalán expuesto a la arbitrariedad de la cúpula judicial”, afirmó su portavoz, Míriam Nogueras, desde el atril del Congreso, con la mirada puesta en procesos como el caso Tsunami o el Volhov. En esta línea, Puigdemont insistió en un mensaje en la red social X al PSOE a que haga “una ley más sólida” y “sin grietas” para “incluir a todo el mundo”.

Por su parte, los socialistas, que tumbaron todas las enmiendas presentadas por las formaciones independentistas, pidieron “madurez” a Junts y advirtieron que “no se puede cambiar el texto a cada nueva noticia que aparece”. En esta línea, sostuvieron la actual redacción aprobada en la Comisión de Justicia es suficientemente “robusta” y cuenta con seguridad jurídica ante los previsibles recursos del PP y de Vox y las posibles dudas de aplicación que planteen los tribunales.Pero el “no” de Junts a la ley, no solo generó malestar en el PSOE, sino en todos los socios del Gobierno que tildaron de “incomprensible” su postura. Especialmente crítico fue ERC. “La ley tiene fuerza suficiente para no ir cambiándola en función de las investigaciones prospectivas de unos jueces que claramente prevarican y la quieren hacer naufragar. ¿Es necesario que les demos cancha cuando podemos garantizar a nuestra gente que serán amnistiados? ¿Podemos perder esta oportunidad?”, preguntó la portavoz de justicia de los republicanos, Pilar Vallugera, desde la tribuna de oradores del hemiciclo. “Esta amnistía no va ni de Puigdemont de ni de Marta Rovira, va de las 1.500 personas que hace siete años tienen su vida en tela de juicio”, aseveró.Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, avanzó que su formación recurrirá esta norma ante los tribunales “por todas las vías” y pedirá la protección de la Unión Europea.

Aragonès: “Se está entrando en zona de riesgo, el texto ya es robusto”

La Generalitat teme que la ley de amnistía “embarranque” y alertó de que se está entrando “en una zona de riesgo”. El president, Pere Aragonès, defendió que el texto es “robusto y sólido” y que no se pueden abarcar todos los escenarios que se “construyan” desde el poder judicial. Por ello instó a Junts a “sacarla adelante” y “seguir trabajando para implantarla aunque determinados poderes del Estado intenten frenarlo”. El president se reunió ayer con varios comisarios de la Unión Europea para trasladarles su defensa de la amnistía, así como de la oficialidad del catalán en el bloque comunitario.