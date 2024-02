Junts mantiene el pulso por la amnistía con el PSOE, que confía en llegar a un acuerdo

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Un días después de que Junts diera portazo a la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso la formación independentista mantuvo el pulso al PSOE recordándole que si no hay una norma integral que se aplique de manera inmediata y que blinde a todos los encausados por el procés estaría incumpliendo el pacto de investidura. El Gobierno, por su parte, instó al partido que lidera Carles Puigdemont a que reconsidere su posición y confió en que el texto salga adelante con plena “seguridad jurídica”, por lo que ve un estrecho margen para modificar lo ya pactado.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, advirtió en una entrevista en Rac1 de que el acuerdo de investidura era “para resolver el conflicto político” entre Catalunya y España: “La base era la amnistía y que no quedara gente fuera. Si esta base falla, al resto no hace falta ni que lleguemos”. En esta línea, la portavoz de la formación en el Congreso, Míriam Nogueras, insistió que la amnistía debe ser una ley que proteja “del mal uso que hace la cúpula judicial española” de las normas.Desde Moncloa, varios ministros mostraron su confianza en que la medida de gracia salga adelante, sin que conlleve un final anticipado de la legislatura. El más tajante fue el titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que afirmó en Cadena Ser que “la legislatura no la decide ningún grupo, sino el presidente” y que esta “va a durar tres años y medio”. Hizo además hincapié en que “la ley ha estado muy trabajada” durante meses en negociaciones con Junts y otros partidos para que fuera “impecable” y conforme con la Constitución y al derecho europeo. Sobre si aceptarán algún cambio, después tumbar las enmiendas de Junts, apuntó que “hay que trabajarla con rigor”.Los socios de Pedro Sánchez, tildaron de incompresible el rechazo de Junts, a quien reprocharon que una ley que salió de la Comisión de Justicia sólida, se vea ahora frenada en su urgencia al tener que volver a negociarse. Especialmente crítico fue de nuevo ERC, que considera que Junts está usando la norma para anotarse un punto frente a ellos, sacando rédito de cada coma de más que puedan incluir en un texto.Desde la oposición, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que acusó a Sánchez de haber “perdido el control” de su Ejecutivo, afirmó que los “actos vandálicos” que se produjeron en Catalunya después de conocerse la sentencia del procés, en el otoño de 2019, fueron “puro terror” y “puro fascismo” y que hasta el PSOE los llegó a tildar así. El PP también ha preguntado a los letrados del Senado sobre las consecuencias de no admitir a tramite la ley.

Aragonès pide “responsabilidad” y “no jugar con fuego”

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, pidió ayer no poner “en riesgo” la ley de amnistía y reclamó “responsabilidad” a todas las partes para que salga adelante. “Debe haber una reflexión por parte de todos los partidos. La amnistía es necesaria y no se puede jugar con fuego. La necesitamos para poder acabar con el dolor que sufren centenares de personas en Catalunya”, dijo el president tras reunirse en el Parlamento Europeo con el lehendakari, Iñigo Urkullu, que tildó de “incomprensible” el rechazo de Junts.