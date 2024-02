Lluís Llach dimite del gobierno del Consell per la República porque Puigdemont ha liderado la negociación de Junts

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

El cantante, exdiputado y activista independentista Lluís Llach se va del gobierno del Consell per la República, el máximo órgano de la organización. Así lo ha explicado en una entrevista en Vilaweb, donde asegura que lo hace al no sentirse a gusto con el papel de Carles Puigdemont como líder del Consell per la República y, al mismo tiempo, negociador y hombre fuerte de Junts en su relación con el PSOE y la gobernabilidad del Estado. “Cuando Puigdemont de alguna manera se convierte en el líder de la negociación, yo no me siento cómodo y decido dejar el Consejo”, asegura.

Con todo, no quiere que su decisión se vea como un ataque al expresidente, en quien confía. “Creo que la función más importante que le queda como presidente en el exilio es acabar su trabajo. De hecho, le exijo que acabe su trabajo. Por encima de Junts, si hace falta”, concluye a la entrevista.

Por otra parte, Llach explica también su postura contraria a la lista electoral en el Parlament que preparan desde la ANC. El cantante, de hecho, forma parte de los firmantes de un manifiesto que rechaza esta estrategia y que ya se presentó la semana pasada. Llach aprovecha ahora para explicar su posición: “Quiero mucho a la Assemblea, y no quiero que se convierta en un anexo de una futura opción política”. Con todo, chico rechaza la posibilidad de que aparezca una cuarta lista electoral independentista (más allá de ERC, Juntos y la CUP), pero no le gusta la idea de que nazca de la ANC. “Me parece que, pasara lo que pasara en las urnas, la lista cívica pondría en peligro a la Assemblea por todos los lados. Sería un gran error”, afirma.