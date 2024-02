Felipe VI pide respetar a los jueces en pleno debate por la amnistía

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El rey Felipe VI defendió ayer la “independencia” de la Justicia como “esencia del Estado de derecho”, y pidió “respetar” las resoluciones del Poder Judicial porque tiene la función de juzgar como poder “independiente y plenamente separado” de los demás. El monarca se pronunció así durante el acto de entrega de despachos a los jueces de la 78 promoción, que ayer reunió a la cúpula judicial en Barcelona. “El respeto a las resoluciones judiciales y la igualdad de todos ante la ley son condiciones indispensables en una democracia”, dijo, antes de pedir a los nuevos jueces que eviten cualquier “impulso o interés personal” y velen por el interés general. Las palabras del monarca llegan después de que la judicatura haya mostrado su malestar por las críticas y acusaciones de lawfare (o guerra judicial) de ERC y Junts contra jueces en los últimos meses.

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, que también participó en la entrega de despachos, aseguró que la acción de la justicia “nunca podrá verse revisada en instancias ajenas a las jurisdiccionales”. También denunció que “la política” no ha logrado renovar el CGPJ en cinco años, “propiciando una degradación vicaria” de esta institución. Guilarte también anunció que la entrega de despachos a jueces de ayer será su “única y última intervención en estos actos”.Por otra parte, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, reaccionó al discurso de Felipe VI asegurando que “la verdadera independencia judicial es la que no se deja llevar por odios y fobias, demasiado a menudo contra Catalunya”. Aseguró que “cuando se apruebe la ley de amnistía, la Justicia la tiene que aplicar” y añadió que “no hay democracia sin separación efectiva de poderes ni con jueces más preocupados para hacer política”, añadió. Aragonès y el rey coincidieron por la tarde en la inauguración de una sede de la compañía Puig en Barcelona.En otro orden de cosas, el Tribunal Supremo sufre una nueva baja, esta vez por la jubilación de la magistrada Celsa Pico, lo que eleva a 25 las vacantes que acumula. El CGPJ no puede hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial por estar en funciones.