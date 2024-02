Suiza cuestiona la investigación por terrorismo en el caso de Tsunami

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La Oficina Federal de Justicia de Suiza cuestiona la causa por terrorismo que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón instruye en España contra doce personas, entre ellas Carles Puigdemont y Marta Rovira. Según avanzó ayer El País, la Justicia suiza ha denegado a García Castellón la información que este le había reclamado sobre la secretaria general de ERC por su presunta relación con este caso. El magistrado había pedido información sobre la localización de Rovira, así como los datos de una cuenta bancaria que, según el juez, se habría empleado para financiar Tsunami. Además, la Justicia suiza ha solicitado más información a España “antes de verificar” si la comisión rogatoria “tiene un carácter político”, lo que le impediría conceder la asistencia solicitada “en virtud de la legislación suiza”.

Ha respondido en un escrito a García Castellón que saben por la prensa que se está preparando una ley de amnistía para los afectados por el procés, y reclama más información al respecto. “Sería conveniente que nos explicaran las posibles consecuencias de esta ley en los procedimientos iniciados contra los miembros de Tsunami Democràtic”, remarca, antes de añadir que la pertenencia de Rovira a esta plataforma “no está clara”.Entretanto, la Mesa del Congreso aprobó ayer, con los votos a favor del PSOE y Sumar y el rechazo del PP, la prórroga solicitada por los socialistas para que la Comisión de Justicia emita dictamen sobre la proposición de ley de amnistía, y ha fijado el 7 de marzo como fecha límite. Fuentes de la Moncloa subrayaron que no harán nuevas concesiones a Junts para lograr un acuerdo sobre la amnistía, y solo contemplan retoques “técnicos” siempre que mantengan la constitucionalidad del texto.Por otra parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insistió en que no tiene constancia de contactos entre el independentismo y Rusia, y señaló que la resolución de la Eurocámara que pide investigar estos vínculos habla de “supuestos”, pero no de certezas.

El Parlament tramita una moción que pide otra DUI

La Mesa del Parlament admitió ayer a trámite una iniciativa legislativa popular (ILP) que pide que la Cámara declare la independencia de Catalunya, a pesar del informe desfavorable por parte de un letrado. La iniciativa, presentada por Solidaritat Catalana per la Independència, salió adelante gracias al apoyo de Junts y la CUP, mientras que el PSC votó en contra y ERC se abstuvo. Los juntistas y cupaires apoyaron la ILP alegando que en el Parlament “se tiene que poder debatir de todo”, si bien los de Carles Puigdemont admitieron que el texto no se alinea con la estrategia actual del partido. Fuentes de ERC apuntan que se abstuvieron porque quieren escuchar otras propuestas, pero sin querer alimentar “callejones sin salida”. Mientras, el PSC, Vox, Cs y el PP pedirán a la Mesa que reconsidere la admisión a trámite de la iniciativa.La ILP ha pasado el primer trámite a pesar de que los servicios jurídicos del Parlamet habían advertido que no se ciñe a las competencias de la Generalitat.