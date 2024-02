La OTAN rechaza enviar tropas a Ucrania tras plantearlo Macron

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La OTAN, EEUU y varios países europeos, entre ellos España, rechazaron ayer la posibilidad de que países pertenecientes a la OTAN envíen tropas a Ucrania para ayudar a Kyiv, una hipótesis apuntada la víspera por el presidente francés, Emmanuel Macron, y contestada duramente por Rusia. El mandatario galo señaló el lunes por la noche, al término de una cena en París con dirigentes europeos, que era necesario “hacer todo lo posible para que Rusia no gane esta guerra”. Para ello, planteó la posibilidad de enviar tropas europeas a Ucrania, aunque advirtió que aún “no había consenso” en ese sentido.

Los socios europeos no tardaron en girar la espalda a Macron tras sus declaraciones. El canciller alemán, Olaf Scholz, señaló que no está sobre la mesa esta posibilidad, y el Gobierno italiano subrayó que el apoyo que los aliados de Occidente brindan a Ucrania “no incluye la presencia en territorio ucraniano de tropas de Estados europeos o de la OTAN”. Hungría, la República Checa se sumaron a esta postura, y el primer ministro polaco, Donald Tusk, sostuvo que “la ayuda más efectiva para Ucrania es aumentar el gasto militar” para que Rusia vea “que se enfrenta a países capaces de actuar”. La portavoz del Gobierno español, Pilar Alegría, aseguró que “no están de acuerdo” en enviar tropas europeas a Kyiv, y abogó por “acelerar el envío de armamento”. La ministra de Defensa, Margarita Robles, señaló que esta participación podría provocar “una escalada en el conflicto” con Moscú.Fuentes de la OTAN señalaron que la Alianza no tiene planes para enviar tropas de combate a Kyiv para combatir en la guerra contra Rusia, postura idéntica a la de EEUU. Por su parte, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, advirtió que es “inevitable” un conflicto directo con la OTAN si los países aliados despliegan tropas en Ucrania. “En ese caso hablamos ya no de la posibilidad, sino del carácter inevitable (del conflicto)”, señaló.El principal asesor de la Presidencia ucraniana, Mijailo Podoliak, en cambio, señaló que “cualquier debate sobre aumentar, ampliar o cambiar la forma en que se ayuda a Ucrania solo puede ser bienvenido”.

Kyiv pedirá a La Haya investigar la matanza de prisioneros en 2022

Ucrania reúne documentación y testimonios para que la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, investigue como crimen de guerra la muerte de medio centenar de prisioneros ucranianos en julio de 2022 en el centro de detención bajo control ruso de Olenivka, informó ayer la ONG Media Initiative for Human Rights. “Consideramos lo ocurrido un crimen de guerra planificado. Por esta razón, la Fiscalía, con el apoyo de diversas organizaciones, prepara la presentación del caso ante la Corte Internacional de Justicia”, denunció la directora de la organización Tetyana Katrychenko. La investigación incluye testimonios de una decena de supervivientes.

La Justicia rusa envía a prisión al activista Orlov por criticar al Ejército

La Justicia rusa condenó ayer a dos años y seis meses de cárcel al Ejército al veterano activista Oleg Orlov, dirigente de Memorial, organización de derechos humanos que recibió el Nobel de la Paz en 2022. Orlov fue condenado por desprestigiar al Ejército, en un juicio que ha sido calificado por observadores internacionales como político. Fiscalía había solicitado tres años de prisión. Orlov ya fue condenado a una multa de 1.500 euros por un artículo en la web de Memorial en la que tildó de “totalitario y fascista” el régimen de Vladímir Putin.