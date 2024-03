Zelenski advierte que Kyiv tendrá que ceder terreno a Rusia si EEUU no le envía ayuda

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió ayer de que el Ejército ucraniano se tendrá que retirar “a pequeños pasos” del terreno de combate con Rusia si no recibe ya ayuda militar de EEUU. “Si no hay apoyo norteamericano, significa que no tenemos defensa aérea, ni misiles Patriot, ni dispositivos para la guerra electrónica ni rondas de artillería de 155 milímetros”, sostuvo en una entrevista en el diario The Washington Post, en la que insistió en reclamar al Congreso de EEUU que desbloquee la aprobación del paquete de ayuda militar valorado en 60.000 millones de dólares.

Zelenski reiteró que la demora en la entrega de ayuda económica y militar “significa que retrocederemos, nos retiraremos, paso a paso”. “Hemos estabilizado la situación gracias a las medidas inteligentes de nuestro Ejército”, sostuvo, y afirmó que “si el frente se mantiene estable, podemos armar y estrenar a nuevas brigadas en la retaguardia para llevar a cabo una nueva contraofensiva a finales de este año”. “Si no damos pasos adelante para preparar otra contraofensiva, Rusia lo hará”, dijo.En este sentido, el presidente ucraniano admitió que las fuerzas armadas de su país están “muy presionadas” por el actual escenario bélico, y señaló que, en parte gracias a la reducción del envío de ayuda militar a raíz de la guerra entre Israel y Gaza, su Ejército “ha sido incapaz de planificar operaciones futuras”.Zelenski aseguró que ha pedido al presidente de la Cámara de Representatnes de EEUU, el republicano Mike Johnson, que acceda a enviar más ayuda. Johnson lleva meses retrasando un proyecto de ley para proporcionar 60.000 millones de dólares en ayuda militar y financiera a Kyiv.La Inteligencia militar del Reino Unido afirmó que Rusia está protagonizando “avances graduales” al oeste de la localidad ucraniana de Avdiivka, en la región de Donetsk, y atribuyó la situación a la “significativa ventaja cuantitativa que Rusia mantiene” sobre Ucrania “en cuanto a munición y número de equipos” de combate.Por otra parte, el Gobierno de EEUU denunció que los recientes bombardeos de Rusia contra infraestructura energética de Ucrania “privan a muchas personas en todo el país de calefacción, agua y electricidad”.Entretanto, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, subrayó la capacidad militar y tecnológica del Kremlin durante una visita a una fábrica de munición y armamento en Siberia.

El primer ministro polaco afirma que “estamos en época de preguerra”

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, advierte que “estamos en una época de preguerra” en la que, sostuvo, Europa tiene que estar preparada para defenderse. “Sé que suena devastador, sobre todo para las generaciones más jóvenes. Estamos en una época de preguerra. No exagero, cada día es más evidente”, sostiene en una entrevista publicada por la alianza de medios europeos Lena. En este contexto, insta a cumplir el compromiso en la OTAN de dedicar el 2% del producto interior bruto de cada país miembro a defensa y aboga por intensificar la ayuda a Ucrania. Tusk también asegura que el presidente español, Pedro Sánchez, había animado a sus homólogos europeos a no usar la palabra “guerra” para evitar que la población se sienta amenazada. “Le respondí que en mi parte de Europa la guerra ya no es una abstracción y que nuestro deber no es discutir, sino actuar y prepararnos para defendernos”, añade.