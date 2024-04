PNV y Bildu celebran el Aberri Eguna con la mirada en las elecciones vascas más reñidas

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

PNV y EH Bildu celebraron ayer el Aberri Eguna, el Día de la Patria Vasca, con la mirada puesta en las elecciones vascas del próximo día 21, en la que las encuestas vaticinan un empate técnico entre ambas formaciones. El PNV eligió Bilbao para su celebración, mientras que la coalición abertzale convocó una manifestación en Pamplona, que fue multitudinaria, pese a la lluvia.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, pidió a su militancia que “movilice el voto a tope” y sugirió que Bildu tiene “una agenda oculta con sus verdaderas intenciones”, que pondrá en marcha si gobierna. Reconoció que “la cosa está reñida”, pero se mostró seguro de que el PNV ganará. “El asunto es cómo y por cuánto.. hay que llegar a los indecisos para ganar con claridad”, apuntó. Aseguró que “lo que está en juego no es si PNV es más que Bildu o Bildu más que el PNV. Esa es una lectura muy simplista. Lo que está en juego en la respuesta de las instituciones de Euskadi para garantizar progreso y bienestar”. Ortuzar comparó a EH Bildu con una vaca de su abuelo, que “daba mucha leche, pero luego pegaba una patada al balde y.. ¡adiós!, ya no servía para nada” y añadió que “igual ahora dicen (Bildu) que quieren hacer yogur sin calorías, eso sí, con la leche que ha ordeñado el PNV, pero si consiguen el poder vuelven a la patada al balde”.Asimismo, el lehendakari, Iñigo Urkullu, animó a seguir construyendo una Euskadi “abierta, plural, ambiciosa e integradora, que garantiza las oportunidades y el bienestar, frente a quienes buscan solo desestabilizar y alientan una conflictividad permanente, quienes confunden y niegan el progreso de Euskadi y provocan el malestar colectivo con exigencias imposibles a las instituciones y quienes ‘pintan’ una Euskadi que no es”.Por su parte, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, defendió que “la independencia no llegará si antes no llegamos a los gobiernos” y subrayó que la coalición abertzale tiene “vocación de alternativa de gobierno” para demostrar que “este es un país que tiene un proyecto nacional de soberanía al servicio de las mayorías sociales”. Así lo indicó durante su intervención en un acto político tras una manifestación en la que participaron alrededor de 15.000 personas, según la delegación del Gobierno. En el acto participaron también la eurodiputada de ERC, Diana Riba, y el exdirigente de esta formación Raül Romeva.

Tomàs Molina, número dos de ERC en las europeas

El meteorólogo de TV3 Tomàs Molina será el número 2 de la candidadura de ERC en las elecciones europeas del 9 de junio. Se integrará en la lista de Ara Repúbliqes, que encabezará la actual eurodiputada Diana Riba y en la que también concurren en coalición EH Bildu, BNG y Ara Més. Molina lo anunció en un vídeo en las redes sociales.Por otra parte, el PSC ganaría las elecciones del 12 M en Catalunya con 38 escaños (5 más) y el 27,4% de los votos, pero el independentismo sumaría mayoría absoluta con 69 escaños, según un sondeo de Electomania para Crónica Global publicado ayer. Junts sería segunda fuerza con 33 escaños (uno más que ahora), mientras que ERC perdería cinco y se quedaría en 28 y la CUP obtendría 8, uno menos. El PP multiplicaría por cuatro su representación y pasaría de 3 a 12 diputados, los comuns bajarían de 8 a 5 y Vox retendría los 11 actuales. Cs desaparecería del Parlament.