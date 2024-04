Asesina a puñaladas a su hijo de cinco años y hiere a su pareja en Bellcaire d'Empordà

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Un niño de cinco años fue ayer apuñalado hasta la muerte presuntamente por su padre, que fue detenido poco después y que también hirió de gravedad a su pareja y madre del pequeño, en el domicilio en el que residían en la localidad gerundense de Bellcaire d’Empordà, un caso que los Mossos d’Esquadra investigan como violencia vicaria.

El suceso ocurrió sobre las cinco de la madrugada del martes al miércoles, cuando un vecino alertó a los mossos de que la mujer se encontraba ensangrentada y pidiendo ayuda con el niño en brazos. Hasta el domicilio se trasladaron varias dotaciones de la policía catalana y tres unidades del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que pese a los esfuerzos no pudieron hacer nada para salvar la vida del pequeño. Su madre, que también presentaba heridas por arma blanca, fue trasladada hasta el hospital Trueta de Girona, donde permanece ingresada estable dentro de la gravedad. La mujer fue la que trasladó a los agentes que había sido su pareja, del que se encontraba en proceso de separación, el que había cometido el crimen y había escapado del lugar. Los Mossos pusieron entonces en marcha un amplio dispositivo para localizarlo que culminó con su detención seis horas después, sobre las once de la mañana, en plena calle en el municipio vecino de Albons. En el momento de su arresto el hombre estaba caminando, con la ropa de trabajo puesta y portaba encima la navaja que habría utilizado para acabar con la vida de su hijo aún ensangrentada. Según fuentes cercanas al caso, el hombre habría llegado a casa de madrugada tras acabar su jornada laboral y habría atacado primero al niño, que se encontraba durmiendo, y luego a su pareja. Ella había comentado a su entorno que quería dejar la relación ya que la convivencia se había vuelto insostenible por la adicción a la droga del sospechoso. Entre la pareja no constaban procedimientos abiertos por malos tratos, indicó el alcalde de Bellcaire d’Empordà, Josep Molinas. El hombre reconoció parcialmente ser el autor del crimen durante una reconstrucción que se llevó a cabo ayer por la tarde en la vivienda. En lo que va de año cinco menores han perdido la vida a manos de sus padres o las parejas de sus madres, 54 desde que se iniciaron los registros en 2013. Bellcaire d’Empordà, que decretó tres días de luto oficial, guardó ayer un minuto de silencio en recuerdo del pequeño y en repulsa del crimen.

Da una paliza mortal al asesino de su padre

Un joven de 17 años fue detenido el pasado mes de febrero acusado de homicidio en grado de tentativa por golpear en una farmacia de Rociana del Condado (Huelva) a un anciano de 75 años, sobre el que pesa una condena por el asesinato del padre del detenido, al que disparó con una escopeta en un huerto de su propiedad. Tras la detención, el joven fue puesto a disposición judicial y permanece interno en un centro, mientras que el anciano falleció hace unos días, aunque se investiga si fue por las heridas provocadas por el joven.

Arrestado por acabar con la vida de su hermana

Un hombre de 63 años de edad fue detenido ayer en Vigo por la Policía Nacional como supuesto autor del homicidio de su hermana, a la que presuntamente acuchilló en el cuello en un domicilio de la parroquia de Lavadores. El hombre presuntamente atacó a su hermana, de 71 años de edad, con un arma blanca mientras ambos se encontraban en la vivienda familiar. El hombre estaba diagnosticado de esquizofrenia, y se investiga si el suceso pudo deberse a un brote psicótico.