Retenido un crucero en Barcelona con 1.500 viajeros al ir 69 con visado falso

Un crucero con unos 1.500 pasajeros a bordo quedó ayer varado en el puerto de Barcelona porque 69 ciudadanos bolivianos no podían desembarcar al no disponer de un visado válido para ingresar en el espacio Schengen europeo, ya que la Policía Nacional sospechaba que los que portaban eran falsos. Barcelona era el destino final de estos pasajeros bolivianos afectados pero no de todo el pasaje del buque, con unas 1.500 personas, que debía continuar su ruta hacia Croacia pero que, hasta el cierre de esta edición, estaba amarrado en el puerto barcelonés a la espera de solucionar la situación.

El crucero atravesó el Atlántico desde Brasil hasta Barcelona, donde descendió el pasaje que tenía destino final en esta ciudad –como el grupo de bolivianos– y, al mismo tiempo, embarcó nuevo pasaje que hace la segunda parte de la ruta, hasta Croacia. Familiares y amigos de los pasajeros bolivianos pidieron una solución a su situación alegando que “habían sido estafados”. Los ciudadanos de ese país no requerían visado para hacer viajes de corta estancia, de 90 días, a los países Schengen hasta 2007, cuando entró en vigencia una decisión adoptada por los gobiernos europeos para responder al aumento del flujo migratorio procedente de Bolivia.