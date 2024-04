Acusa a cuatro mossos en un juicio de “tirarse encima, sentía que me moría”

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Audiencia de Barcelona abrió ayer el juicio contra cuatro mossos d’esquadra acusados de un delito de lesiones, detención ilegal y falsedad documental por el arresto violento de un joven en el barrio del Raval en noviembre de 2020, en plena pandemia y con el toque de queda en vigor. Durante la identificación, uno de los agentes detuvo violentamente a un joven, tal y como muestra un vídeo grabado por una vecina. La víctima relató ayer ante el tribunal que, cuando el agente se dirigió a él, “le dije que no nos debería detener a nosotros sino a un chico que se fue corriendo con 5 euros de mi amigo. No se lo tomó de buena manera”. “Me cogió una mano, sentía un pitido en los oídos, y se tiró encima de mí con todo su peso”, detalló, antes de añadir que “sentía que me estaba muriendo”. Antes del inicio del juicio, los cuatro acusados pagaron la indemnización de 3.400 euros que solicitaba la Fiscalía para la víctima en concepto de reparación de daños. A los cuatro mossos se les piden hasta 15 años de cárcel, principalmente, por un delito de falsedad documental, ya que habrían redactado un atestado falso elaborado presuntamente para justificar la detención. Según relataron, el joven les habría agredido a ellos, algo que no se aprecia en el vídeo grabado por la vecina.