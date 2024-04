Un hombre mata a su mujer y a sus dos hijos de ocho años en El Prat y luego se suicida

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Un hombre mató el martes a su pareja, de 43 años, y a sus dos hijos, un niño y una niña gemelos de ocho años, en El Prat de Llobregat, y tras cometer el triple crimen se suicidó. Los Mossos d’Esquadra informaron ayer del hallazgo de la mujer y los menores en el hogar de la familia, en la calle Agramunt de El Prat, y la principal hipótesis es que el padre les mató y después se arrojó a las vías del tren en la estación de la localidad. Con este caso ya son siete los menores asesinados en España por casos de violencia machista o vicaria, cinco de ellos en Catalunya.

Pasadas las 16:00 horas del martes, el padre de los menores se fue en coche a la estación y se arrojó a las vías del tren. Durante el levantamiento del cadáver, los investigadores localizaron las llaves del coche del fallecido, donde este había dejado una nota de despedida en la que pedía perdón por lo que había hecho. Los Mossos acudieron al domicilio de la familia, y localizaron en el garaje los cadáveres de la mujer y los dos menores. Varios medios apuntan a que el hombre les habría asfixiado.El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya señaló que no constan denuncias previas de violencia entre la pareja, pero fuentes vecinales y próximas a la investigación señalaron que el hombre sufría una depresión por problemas económicos que la familia estaba atravesando. Él era ingeniero y ejercía un alto cargo en una comercializadora de gas.Varios vecinos apuntaron que la pareja había comprado la casa hace aproximadamente dos años y no se relacionaba con la gente de la zona. Otras fuentes vecinales apuntaron que la vivienda estaba en venta desde hacía poco y que la pareja estaba en proceso de separación. Los niños iban a una escuela situada a pocas calles del domicilio. El juez ha decretado el secreto de las actuaciones.El ministerio de Igualdad confirmó como crimen machista el caso y ya son nueve las mujeres han sido asesinadas por esta lacra en lo que va de año, cuatro de ellas en Catalunya. Además, se eleva a siete los menores víctimas de violencia vicaria –asesinados por sus padres o las parejas o ex de sus madres–, cinco de ellos en Catalunya, en lo que va de año. 2024 puede convertirse en el ejercicio con más casos de violencia vicaria en España de toda la serie histórica. En los 4 primeros meses de este año se ha alcanzado la misma cifra que en todo 2015, 2018 y 2021, y solo se superó en 2017, con ocho casos registrados.

El Govern creará un gabinete de expertos en violencia vicaria

La consellera de Igualdad, Tània Verge, condenó ayer el triple crimen de El Prat de Llobregat y anunció la creación de un grupo de expertos para “identificar mejoras en las herramientas de valoración de riesgo”, especialmente para prevenir la violencia vicaria. Verge convocó de forma “urgente” para mañana el grupo de análisis de feminicidios y aseguró que se han activado “todos los servicios de acompañamiento” a las víctimas a raíz del caso, que definió como “otro caso muy grave de violencia machista”.El ministerio de Igualdad analizará el repunte de asesinatos vicarios y maneja la hipótesis de un cambio en la forma de actuar de los agresores machistas, consistente en “atacar donde más le puede doler a una mujer”, como es atacando a sus hijos. Interior tiene detectados más de 1.400 casos de violencia de género con menores expuestos a sufrir violencia vicaria, 167 de ellos en riesgo extremo.