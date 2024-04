Óscar Puente reabre el debate sobre los peajes en las autovías

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, reabrió ayer el debate del pago por uso en las carreteras españolas, asegurado que España tiene una reflexión pendiente sobre cómo se deben financiar, si mediante impuestos (como ahora) o mediante peajes.

“Las carreteras no son gratis, o bien se pagan a través de sus usuarios o bien se pagan a través de los impuestos de todos. Tendremos que tomar una decisión e invito a las formaciones políticas a que reflexionemos con responsabilidad”, señaló.El ministro advirtió en el foro Wake Up! Spain de El Español que si la elección es pagarlas con impuestos, se seguirán dando situaciones “no muy justas”, como que un camión que viene de Alemania a su paso por los distintos países de la UE pague por usar las vías, pero cuando llega a España lo hace gratis.Puente recordó que la política actual del Gobierno es retirar los peajes de todas las autopistas en las que están presentes a medida que van venciendo los contratos con las empresas encargadas de operarlas. En un mensaje posterior en ‘X’, el ministro rechazó que su intención con estas declaraciones sea reabrir ningún debate, reiterando que el Gobierno no se plantea la opción del pago por uso. “Para el pago por uso, sería deseable un pacto de país”, indicó en su mensaje.El PP acusó al Gobierno de querer “exprimir aún más” a las clases medias y trabajadoras si busca “imponer un nuevo impuesto con el sablazo de los peajes”.