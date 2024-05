Reparar la avería por el robo de cobre en Rodalies costará dos meses y 15 millones de euros

Publicado por agencias Verificado por Creado: Actualizado:

Reparar la avería por el robo de cobre que tuvo lugar este domingo en Rodalies, en plena jornada electoral, costará unos 15 millones de euros y unos dos meses para restablecer la normalidad, según ha anunciado en rueda de prensa el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. El ministro ha explicado también que mañana mismo se denunciarán los hechos ante el juzgado para "aclarar a quien hay al último". Puente ha subrayado que en los últimos cinco años ha habido 11.151 incidencias "con afectación a la seguridad de la circulación" no atribuibles a Renfe o Adif en la red ferroviaria española, más de la mitad de las cuales en Catalunya y un tercio de las cuales en el ámbito metropolitano. Son "anormalmente altas", ha afirmado el ministro.

Puente también ha dicho que esta situación "no se soluciona con el traspaso de Rodalies" y ha reiterado que los actos vandálicos son competencia de la policía. "No entro a valorar si los Mossos están haciendo bien su trabajo o no, entiendo que lo están haciendo tan bien como pueden. Pero si digo que si la policía catalana no tiene responsabilidad sobre el asunto, Renfe y Adif todavía menos".

Puente no ha querido entrar en sí los hechos que tuvieron lugar ayer, y que se repiten de forma reiterada (desde hace 5 años constatan que hay cerca de 3 actos vandálicos al día por término medio en Catalunya, según las cifras que ha presentado el ministro), responden a un robo o a un acto de sabotaje, pero sí ha dicho que el valor del material robado, cuarenta metros de cable de cobre, es "despreciable si lo que se pretende es la venta". Al mismo tiempo ha añadido que el material robado estaba en un punto de acceso muy difícil, con lo cual, los autores del acto "se jugaron la vida" para retirar un material de valor escaso al mercado negro.

El ministro ha lamentado que más allá del valor del material robado, de los daños y del tiempo de reparación, "lo más grave" es la consecuencia que el hecho tendrá "sobre las personas". En este sentido ha asegurado que la acción comportó "una alteración del hecho democrático más importante, el día de una votación," a la vez que ha lamentado todas las dificultades que desde hoy mismo está causando a la ciudadanía que utiliza diariamente el servicio ferroviario.