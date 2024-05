Junqueras quiere seguir liderando ERC e Illa rehúsa ceder el Parlament por la investidura

Publicado por SegreAgències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, se postuló ayer para revalidar el liderazgo del partido tras los malos resultados en las elecciones catalanas, mientras que el PSC descartó, al menos por ahora, ceder la presidencia del Parlament a otro partido a cambio de un pacto para investir a Salvador Illa, y abrió la puerta a gobernar en solitario ante una aritmética que dibuja un escenario postelectoral incierto. Todo ello mientras el candidato de Junts + Puigdemont, Carles Puigdemont, insistió en reivindicar su “legitimidad” para acudir a la investidura y Comuns Sumar insistió en defender que la estabilidad en Catalunya solo pasa por un Govern progresista.

Un día después de que el president en funciones, Pere Aragonès, anunciara que dejará la primera línea política, Junqueras aseguró que está dispuesto a “seguir trabajando por Catalunya” desde “el lugar que determine la militancia de ERC, a través de los máximos órganos soberanos del partido que correspondan”. Lo hizo en una carta a las bases de Esquerra, en la que además reafirmó la decisión de no entrar en el próximo Executiu e ir a la oposición.La socialista Alícia Romero descartó que su partido baraje en estos momentos la posibilidad de ceder la presidencia del Parlament para lograr un acuerdo que permita la investidura de Illa. Afirmó que es “precipitado” pronunciarse sobre si los comuns entrarán en un Govern presidido por Illa y no descartó que los socialistas gobiernen en solitario. La viceprimera secretaria del PSC y responsable de la comisión negociadora del partido, Lluïsa Moret, anunció que los socialistas han comenzado su ronda de contactos con otros grupos para formar Govern.Puigdemont insistió en defender su “legitimidad” para acudir a la investidura y recordó que Pedro Sánchez perdió las elecciones y preside el Gobierno español “gobernando en minoría”. “Discutir la legitimidad de que ahora se pueda hacer lo mismo en Catalunya me parece muy incoherente y extraño”, sostuvo.El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, dijo a Illa que sería un “error” intentar una fórmula con formaciones conservadoras e insistió en que “la obigación de los partidos de izquierdas es ponerse de acuerdo”.De su lado, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, subrayó que Catalunya no puede “alargar este estado de provisionalidad” y urgió a llegar a un pacto cuanto antes porque “una repetición electoral no sería el mejor escenario”.

Impulsem, fuera del Parlament por 761 votos

La pérdida del sexto diputado que durante buena parte del recuento de los votos, la tarde del domingo, el resultado de las elecciones otorgaba a Junts dejó a Impulsem fuera del arco parlamentario. La formación, fundada por una cuarentena de alcaldes y concejales del llano de Lleida, había concurrido con Junts a estas elecciones después del éxito de esta fórmula en las municipales del pasado mayo. El sexto en la candidatura que ha encabezado la alcaldesa de Isona, Jeannine Abella, era Antoni Villas, presidente de Impulsem, alcalde de Juneda y presidente del consell comarcal de Les Garrigues. Esta formación se quedó sin el sexto escaño de Junts por un margen de 761 votos, que fueron los que finalmente otorgaron el cuarto diputado a los socialistas (en este caso, Neus Comes).Aunque parece improbable, sin embargo, el recuento del voto de los leridanos residentes en el extranjero (que son en total más de 24.000) el viernes podría decantar este escaño.Por otra parte, la ejecutiva regional de ERC se reunirá el viernes para analizar los resultados del domingo después de la pérdida de dos diputados de los cinco que tenía por Lleida (en Catalunya, pasó de 33 a 20). Junts quedó como primera fuerza con 5 escaños; el PSC, segunda con cuatro; ERC logró 3 y PP, Vox y Aliança Catalana, uno.

Moncloa da por terminado el ‘procés’, mientras Feijóo lo ve vivo

La Moncloa da por terminado el procés y pide a ERC y Junts que “atiendan el mensaje de las urnas” y faciliten la investidura de Salvador Illa. La portavoz del Ejecutivo central, Pilar Alegria, reclamó ayer a ambas formaciones que hagan una “lectura serena” de los resultados y defendió que la ciudadanía ha trasladado un “mensaje rotundo” y ha apostado por “un nuevo tiempo” y una “nueva etapa”. Fuentes del Gobierno central no contemplan nuevas reuniones de las mesas de diálogo y negociación del PSOE con las fuerzas independentistas hasta que se agote el ciclo electoral, es decir, después de las europeas, y “sepamos quién es el interlocutor”. Entretanto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato de los populares a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, difirieron en su diagnóstico sobre cómo queda el procés tras las elecciones. Feijóo alertó de que este “no ha muerto”, mientras que para el catalán –que luego matizó sus palabras– se ha “finiquitado” en las urnas.