Israel recupera en Gaza los cuerpos sin vida de 3 rehenes asesinados en octubre

El Ejército israelí anunció que ha recuperado los cuerpos sin vida de tres rehenes que estaban en manos de las milicias palestinas de la Franja de Gaza, entre ellos el de la joven alemana-israelí Shani Louk, de 23 años, cuyas imágenes en las que aparecía llevada a la fuerza en una camioneta de milicianos de Hamás, durante la masacre en el festival Nova del 7 de octubre, dieron la vuelta al mundo. El portavoz castrense israelí, Daniel Hagari, aseguró que “no dejaremos piedra sin remover, haremos todo en nuestro poder para encontrar a los rehenes y devolverlos a casa”.

Entretanto, el Gobierno israelí aseguró ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que en Gaza hay “una guerra trágica en curso, pero no un genocidio”, y acusó a Sudáfrica de tener “un claro motivo ulterior” al pedir un alto el fuego en la Franja de Gaza porque busca, dijo, “obtener ventaja militar para su aliado, Hamás, al que no desear ver derrotado”.En otro orden de cosas, el presidente español, Pedro Sánchez, anunció ayer que el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Ejecutivo central no tendrá lugar en el Consejo de Ministros de martes sino “en los días siguientes”, ya que dijo que tienen que coordinarse con otros países para hacerlo de forma conjunta.