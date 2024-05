Milei llama corrupta a la mujer de Sánchez y provoca un conflicto diplomático con España

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de Argentina, Javier Milei, arremetió ayer en Madrid contra el socialismo “maldito y cancerígeno” que “invita a la muerte” y llamó “corrupta” a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo, qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo”, dijo en referencia al presidente.

Las palabras del mandatario ultraliberal causaron un conflicto diplomático en España, que llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, pidió “disculpas públicas” por unas palabras “gravísimas” y anunció que, si no se producen, España tomará las “medidas oportunas” para defender su “soberanía y dignidad”. El Alto Comisionado para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, condenó el “ataque” del presidente argentino a través de la red social X, donde publicó que “los ataques contra familiares de dirigentes políticos no tienen cabida en nuestra cultura: las condenamos y rechazamos, especialmente cuando vienen de socios”.Las palabras de Milei tuvieron lugar en la convención organizada por Vox Europa Viva 24, que reunió en el Palacio de Vistalegre a casi 11.000 que escucharon los discursos de líderes internacionales de la ultraderecha como Marine Le Pen, Giorgia Meloni o Viktor OrbánEl PSOE pidió al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, “una condena clara y contundente” a las palabras de Milei. Paralelamente, el expresidente José Luís Rodríguez Zapatero consideró “histórica” la victoria del PSC en las elecciones al Parlament del pasado domingo, pero advirtió de que será necesario negociar. El PP respondido al Gobierno central que su labor “es hacer oposición al presidente de España, no al de Argentina”, y le acusó de pretender “que Milei movilice al electorado al que ya no convence el Gobierno”. El presidente de Vox, Santiago Abascal, animó a Sánchez a tomarse “otros cinco días de vacaciones para lloriquear”.Los partidos calientan motores de cara a las elecciones europeas del 9 de junio, entendidas por algunos como un nuevo plebiscito a la figura de Pedro Sánchez y a la socialdemocracia en general, en contraposición de una derecha y ultraderecha al alza en toda Europa.

Díaz y Montero critican la reunión de empresarios con el mandatario

La vicepresidenta del Gobierno central y líder de Sumar, Yolanda Díaz, pidió a los empresarios que “vuelvan a defender la democracia” tras el encuentro que mantuvieron el pasado sábado con el presidente de Argentina, Javier Milei. “El cauce no es hacerse una foto con Milei, le pido al señor Garamendi que esté a la altura de las circunstancias”, dijo en un acto de su partido en Las Palmas de Gran Canaria.La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, acusó a los grandes empresarios españoles de “lavar la cara” a Milei, al calificó de “personaje siniestro” que no cree en la justicia social ni en los derechos feministas.