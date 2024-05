Assange logra evitar por ahora su extradición a EEUU desde Reino Unido

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Justicia británica ha dado un balón de oxigeno al periodista australiano, Julian Assange, y ha frenado por ahora su extradición a EEUU, que le reclama desde 2019 por 18 delitos de espionaje e intrusión informática a raíz de las revelaciones de Wikileaks, el portal que él fundó. Concretamente, el Tribunal Superior de Londres decidió ayer que merecen someterse a un juicio en apelación los argumentos de la defensa de que Assange será discriminado por su nacionalidad no estadounidense, puesto que no se le asegura que pueda ampararse en la Primera Enmienda de la Constitución del país, que protege la libertad de expresión. La tercera garantía sí fue aceptada y no se recurrirá, en la que Washington se comprometía a no aplicarle la pena de muerte. De este modo, Assange, quien se encuentra preso en la cárcel británica de Belmarsh, dispondrá ahora de varios meses para preparar su apelación, que en principio se centrará en si los tribunales estadounidenses protegerán, o no, su derecho a la libertad de expresión. Los representantes de Assange advirtieron durante la visita de ayer de que, aunque Washington brinde garantías al fundador de Wikileaks, la Justicia estadounidense podría aplicar la ley “independientemente de lo que haga o diga el Ejecutivo”. Por su parte, el Gobierno de EEUU insistió en que la Justicia estadounidense “tendrá debidamente en cuenta esta solemne garantía dada en el curso de las relaciones internacionales”. Stella Assange, la mujer del periodista, celebró que la Justicia británica ha tomado “la decisión correcta” e instó a EEUU a dejar el caso. El fundador de Wikileaks ha defendido siempre que las informaciones reveladas en 2010 sirvieron para a destapar crímenes de guerra cometidos por EEUU.