La Guàrdia Civil no aprecia indicis de delicte en l’actuació de Begoña Gómez, esposa de Sánchez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil no ha trobat indicis del delicte de tràfic d’influències denunciat per Manos Limpias en relació amb els treballs de Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, segons publica aquest dimarts el diari El País. En un informe enviat al jutge Juan Carlos Peinado, que va obrir diligències contra Begoña Gómez després de la denúncia de Manos Limpias, l’UCO no troba que l’esposa del president tingués alguna influència en el rescat a Air Europa ni tampoc en els concursos convocats per Red.es, informa el diari.

La Guàrdia Civil ha analitzat al detall els ajuts públics que, segons la denúncia, van rebre dos empreses per la suposada mediació de Begoña Gómez: el rescat d’Air Europa pel Consell de Ministres (450 milions d’euros) i els ajuts de Red.es (dependent del Ministeri d’Economia) a Innova Next, propietat de Juan Carlos Barrabés, professor del màster de la càtedra de la Universitat Complutense que codirigia la dona del president.

Segons El País, que cita fonts coneixedores de l’informe que ha arribat al jutjat 41 de Madrid, l’informe de l’UCO no ha pogut comprovar ni té dades que permetin acreditar la influència de Begoña Gómez en el milionari rescat que el Govern espanyol va realitzar Air Europa el 2020. Quant a Barrabés, l’UCO assegura que no ha trobat cap vinculació amb Begoña Gómez dels membres de la mesa de contractació de Red.es que va adjudicar dos contractes a l’empresa Innova Next. La Guàrdia Civil ressenya també que Begoña Gómez no ha rebut cap subvenció pública, segons la Base de Dades Nacional de Subvencions.