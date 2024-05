España retira a su embajadora en Buenos Aires tras negarse Javier Milei a pedir perdón

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció ayer que España retira “definitivamente” a su embajadora en Buenos Aires tras la negativa del presidente argentino, Javier Milei, a disculparse por sus acusaciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su esposa.

Ese anuncio implica que la legación diplomática en Argentina tenga a partir de ahora como máximo representante a su encargado de negocios.En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Albares señaló que ya que la situación no ha cambiado, y dado que “la respuesta” de Milei ha sido una entrevista en la que se ha negado a disculparse como le pedía el Ejecutivo español, Argentina “continuará sin embajadora”.Albares sostuvo que el Gobierno dispone de una “amplia gama” de medias para contestar a lo que considera un ataque contra las instituciones españolas por parte del presidente de Argentina, si bien las herramientas tradicionales en diplomacia parecen estarse agotando, quedando como principales opciones la expulsión del embajador argentino en Madrid y la ruptura de relaciones diplomáticas.Asimismo, España informará hoy miércoles al resto de Estados miembros de la Unión Europea sobre el conflicto diplomático abierto con Argentina en un paso del Ejecutivo para buscar la solidaridad de los socios europeos.Por su parte, el propio Milei calificó de “payasada” la decisión del Gobierno español de retirar a su embajadora en Buenos Aires y recomendó a Pedro Sánchez que busque “un buen abogado para su esposa”. Además, aseguró que no adoptará medidas diplomáticas en reciprocidad al anuncio de la retirada de la embajadora.La ministra de Exteriores de Argentina, Diana Mondino, por su parte, restó importancia a la decisión española y calificó la escalada entre ambos países de una “anécdota” que no afectará a las relaciones bilaterales, especialmente a los lazos económicos.Sin embargo, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, no lo tiene tan claro y reclamó que antes que retirar a la embajadora española en Buenos Aires ante la ausencia de disculpas por parte de Milei, “lo primero en lo que hay que pensar es en las relaciones comerciales y las relaciones que se tienen y que afectan también a los cientos de miles de españoles que viven en Argentina”.

La Guardia Civil no ve delitos en Begoña Gómez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha encontrado indicios del delito de tráfico de influencias denunciado por Manos Limpias en relación con los trabajos de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según informó ayer el diario El País. Así, la UCO explica que no aprecia que Gómez tuviera alguna influencia en el rescate de la aerolínea Air Europa ni tampoco en los concursos convocados por Red.es para distintos planes de formación en nuevas tecnologías.El Gobierno consideró que este informe respalda la tesis que “no hay caso” y ninguna actividad irregular.Por su parte, el PP enviará cien preguntas a Pedro Sánchez sobre el caso Koldo, su entorno personal o acerca de los negocios de su mujer, a quien los populares no ven exonerada.Mientras, el Gobierno informó al Senado que el jefe del Ejecutivo no acudirá a la sesión de control del próximo martes, acumulando dos meses sin presentarse a estos plenos de la Cámara Alta.