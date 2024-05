España reconoce al Estado Palestino con las fronteras de 1967 “sin ir en contra de nadie”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Gobierno español reconoció ayer el Estado palestino con las fronteras de 1967, un paso que se queda corto para sus socios de coalición y de investidura, mientras que el PP y Vox elevaron sus críticas a esa decisión ahora.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció ayer a primera hora para comunicar el reconocimiento, que ha sido coordinado con Irlanda y Noruega y que provocó el enfado del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu, que le acusó de “incitar al genocidio judío”.La tensión entre España e Israel ha ido en aumento pese a que Sánchez dejó claro en su declaración institucional que el reconocimiento de Palestina no va contra nadie “y menos contra Israel”. Concretó que el Estado que espera ver España incluye Cisjordania y Gaza “conectadas por un corredor”, Jerusalén Este como capital y la Autoridad Palestina como gobierno. “No reconoceremos cambios en las líneas fronterizas de 1967 que no sean los acordados por las partes”, advirtió. Además España no abrirá una embajada en Palestina y las relaciones diplomáticas se realizarán a través del consulado en Jeruralén.Hoy, justo un día después del reconocimiento, se reunirá con su homólogo palestino, Mohamed Mustafa, en el primer viaje que este realiza a España.Todos los socios de Gobierno y de investidura apoyaron el reconocimiento de Palestina como Estado, aunque para la mayoría llega tarde y se queda corto, por lo que pidieron redoblar la presión contra el Estado hebreo con la ruptura de relaciones diplomáticas y sanciones.Sumar insistió en exigir “la retirada inmediata” de la embajadora de España en Israel y no entiende que no se haga cuando sí se ha hecho en Argentina “por unos insultos privados”, según el portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón. Hubo también malestar entre los socios del PSOE por no haber defendido a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ante los ataques de Israel, que exige su cese por llamar “a la desaparición del Estado de Israel y el establecimiento de un estado terrorista islámico palestino desde el río hasta el mar”, según el ministro de Exteriores, Israel Katz.El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, adelantó que habrá una respuesta coordinada con Irlanda y Noruega y firme frente a los “ataques y bulos infames de nuestro colega israelí”. “Nadie nos intimida ni nos desvía de nuestro objetivo”, dijo.

Denuncian nuevas matanzas en campos de Rafah

El ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás, informó ayer de la muerte de al menos 21 personas y de la existencia de 64 heridos, diez de ellos en estado grave, en varios ataques de artillería del Ejército israelí perpetrados sobre campamentos de desplazados en barrios del oeste de Rafah, como Tal al Sultan o Mawasi, zonas supuestamente seguras donde Israel no ha ordenado todavía la evacuación de población civil. La artillería atacó con intensidad en esta zona sin previo aviso del Ejército israelí, cuyos blindados penetraron en el centro de Rafah, a las puertas del barrio occidental de Tal al Sultan, en su avance por el interior de la ciudad.Sin embargo, el Ejército israelí desmintió en un comunicado que haber atacado la zona de Al Mawasi, abarrotada de desplazados, y que ellos mismos designaron como “zona humanitaria”.Asimismo, el Ejército israelí dijo que la muerte el domingo de 45 personas en un campo de desplazados en Tal al Sultan, al oeste de Rafah, se debió al incendio causado por la explosión de municiones almacenadas en una instalación de Hamás cercana al lugar que previamente había bombardeado Israel.Israel inició su operación en Rafah el 6 de mayo y, desde entonces, más de un millón de personas han huido de la misma, que antes albergaba a unos 1,4 millones de desplazados.