Feijóo no descarta presentar una moción de censura contra Sánchez con el apoyo de Junts

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no descartó ayer impulsar una moción de censura contra Pedro Sánchez con el apoyo de Junts “si hay el contexto adecuado” y esta iniciativa “es útil”. En una entrevista en Antena 3, el popular se salió del guion marcado hasta el momento, el de pedir elecciones generales, y sostuvo que si tras las elecciones europeas del domingo hay una mayoría electoral contra el Gobierno español, el PP usará “las medidas que considere oportunas” para acabar con el Ejecutivo de Sánchez.

“Si esa mayoría social que no está de acuerdo con lo que está pasando en este ambiente de corrupción política y corrupción económica en la que se mueve España se convierte en mayoría electoral y el 9 de junio mandan un mensaje, entiendo que todos los ciudadanos veremos más próximo el final del túnel”, afirmó, antes de reconocer que, para presentar una moción de censura, “hay que tener el contexto adecuado”.PP, Vox y UPN suman 170 diputados en el Congreso y, para que esta hipotética moción prosperara, necesitaría el apoyo de al menos 6 diputados más. Junts cuenta con 7 representantes.Estas declaraciones provocaron críticas del Gobierno de coalición y el resto de partidos de izquierdas, y generó confusión en el seno del PP. Fuentes de los populares se apartaron de la opción planteada por Feijóo, mientras que desde el equipo del líder del partido puntualizaron que la vocación es hacer caer a Sánchez en las urnas.El líder del PSOE afirmó en un mitin en Gijón que el hecho de que el PP plantee una moción de censura “con Abascal y con Puigdemont” refleja que “están absolutamente desesperados”. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, acusó a Feijóo de “hipócrita” y dijo que los populares “son capaces de pactar con la ultraderecha y pedir ‘por favor’ a Puigdemont que le apoye”, subrayó. El presidenciable socialista en Catalunya, Salvador Illa, dijo al líder del PP que “no le importa Europa, sino el poder a cualquier precio”.Por otra parte, mientras Junts no se refirió a Feijóo, ERC advirtió de que no dará “nunca” apoyo a ninguna moción de censura de los populares. “Con el PP ni agua”, señaló la portavoz de los republicanos, Raquel Sans. Sumar aseguró que las palabras de Feijóo solo muestran “impotencia” y “nerviosismo”.

Críticas a Puente por usar un falso SOS Desaparecidos contra el PP

El ministro de Transportes, Óscar Puente, protagonizó ayer una nueva polémica al asegurar que la candidata del PP a las europeas, Dolors Montserrat, está desaparecida y su partido “la esconde” porque no confían en ella. Lo dijo en una publicación en sus redes sociales, donde utilizó un montaje con la foto de la popular usando un cartel de la asociación SOS Desaparecidos. Esta entidad respondió que detrás de este formato de alerta por desaparición “hay historias tristes y dramáticas”, reprochándole que difunda un cartel falso “para hacer crítica política, si a esto se le puede llamar así”. De su lado, Montserrat acusó a Puente de “miserable” por emplear el cartel.