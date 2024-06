El exconseller Buch y el mosso d'esquadra que escoltó a Puigdemont, primeros amnistiados

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El exconseller de Interior Miquel Buch y el sargento de los Mossos d’Esquadra Lluís Escolà, condenados por malversación y prevaricación por el caso de la escolta del expresident Carles Puigdemont fuera del Estado, se convirtieron ayer en los primeros afectados por el procés en ser amnistiados. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) decidió aplicar la ley a Buch, que en septiembre de 2023 fue condenado a cuatro años y medio de prisión y 20 de inhabilitación por nombrar como asesor a Escolà, que hacía de escolta de Puigdemont cuando este se fue al exilio en 2017. En la misma línea, el tribunal amnistió al sargento de los Mossos, condenado por los mismos delitos que Buch a cuatro años de cárcel y 19 de inhabilitación.

En la resolución, el TSJC declara la extinción de las responsabilidades penal y civil, declara de oficio las costas procesales y levanta cualquier medida cautelar que se pudiera haber decretado. Entre Buch y Escolà tenían que indemnizar a la Generalitat con 52.712 euros, la misma cantidad que se dedicó a pagar los salarios de Escolà como asesor de Interior. En este caso, los cuatro magistrados de la sala de apelaciones interpretaron unánimemente que la malversación debe incluirse en la ley, ya que no hubo enriquecimiento personal. Creen que el sueldo que Escolà percibió por proteger a Puigdemont fue destinado a cubrir los hechos amnistiables, es decir, a promover la independencia de Catalunya.El alto tribunal catalán también amnistió a 16 independentistas condenados por altercados en siete protestas por el procés en Barcelona entre 2018 y 2020. Se trata de casos que la sala de apelaciones del TSJC tenía sobre la mesa pendientes de recursos contra las condenas impuestas por la Audiencia de Barcelona y sobre los que se había pedido la amnistía por parte de las defensas. A todos les absuelve de las responsabilidades penales y de las económicas que no sean las indemnizaciones a policías lesionados, que quedan fuera de la ley.Entretanto, la Fiscalía se opuso a que el Tribunal de Cuentas plantee una cuestión prejudicial sobre la amnistía ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en el marco del procedimiento contable contra más de treinta ex altos cargos catalanes sobre el desvío de fondos públicos para el procés. El fiscal consideró que “no concurren los presupuestos exigidos por la normativa aplicable y las recomendaciones del TJUE” para consultar la norma ante la Justicia europea.

Òmnium y la ANC piden que la ley se aplique en todos los casos posibles

Òmnium y la ANC celebraron ayer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSC) y, tras reclamar que la amnistía al exconseller Buch “no sea una anomalía”, advirtieron que “los jueces deben aplicar la ley de amnistía hasta al último activista independentista”. El presidente de Òmnium, el leridano Xavier Antich, insistió en defender que “la amnistía es y debe ser una victoria y una herramienta colectiva”, y añadió: “Velaremos porque nadie se quede fuera”. Por su parte, la ANC reclamó que el caso de Buch y Lluís Escolà “marque el camino hacia la amnistía total y el final de la represión española”.Por su parte, el president de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, afirmó que “la amnistía empieza a dar sus frutos”, y sostuvo que con la decisión del TSJC “se empieza a hacer justicia y a acabar con la persecución y el sufrimiento de tantas familias”.