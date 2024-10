La reforma que beneficia a presos de ETA enfrenta a Gobierno y PP

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Gobierno español y el PP se enzarzaron ayer con duras críticas a cuenta de la reforma legal que podría beneficiar a 44 presos etarras, que los populares han pedido retirar en la fase final de su tramitación después de que el Congreso lo aprobara por unanimidad y sin enmienda alguna. La portavoz del Ejecutivo central, Pilar Alegría, acusó al PP de hacer un “uso partidista y obsceno” del terrorismo de ETA, que “desapareció hace 13 años”, y aseguró que los populares intentan “tapar su falta de liderazgo” poniendo de nuevo el debate sobre la banda terrorista en el foco mediático. Además, aseguró que el PP sabía lo que estaba votando al apoyar el texto.

Por su parte, la presidenta madrileña, la popular Isabel Díaz Ayuso, censuró el “error gravísimo” de los partidos de la oposición con la reforma legal y afirmó que “ETA está más fuerte que nunca”. “Lo que queda claro es cómo se está contribuyendo y se colabora diariamente con el entorno de ETA por parte del Gobierno”, subrayó.Entretanto, los populares hicieron valer su mayoría absoluta en el Senado para retirar del orden del día del pleno de ayer la reforma legal que podría beneficiar a 44 presos etarras, siete de los cuales podrían ser excarcelados. La reforma contempla la convalidación de las penas cumplidas en otros países. La votación no podrá celebrarse más tarde del próximo lunes por su trámite de urgencia. Los populares exigieron a Moncloa retirar el proyecto de ley porque, al no haber enmiendas, aunque los senadores se muestren en contra, el texto saldrá adelante.Sin embargo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños trasladó a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que el Gobierno no retirará la ley.

Feijóo: “Esto es una indignidad”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó ayer al Gobierno de querer aprobar esta reforma legal “utilizando una treta parlamentaria de enorme bajeza moral”, y reclamó retirar las enmiendas introducidas al proyecto de ley sobre intercambio de antecedentes penales. “Es una indignidad”, dijo, antes de reconocer que su grupo en el Congreso cometió un error al no haber advertido que el Gobierno había introducido enmiendas a la ley. “El único responsable de este atropello indigno será Pedro Sánchez, su grupo parlamentario y sus socios”, zanjó.

La Audiencia preguntó al TJUE sobre las condenas

La Audiencia Nacional elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en diciembre, en la que preguntaba si se podría descontar a la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’, la condena cumplida en Francia de una pena impuesta en España. Lo hizo después de que el Supremo anulase la sentencia que absolvió a la etarra por un atentado en 1997 en Oviedo.